В избиении подростка на детской площадке обвинили родители жительницу Екатеринбурга

Мать отметила, что ребята после конфликта убежали на другую сторону площадки, однако женщина снова подбежала к сыну, поняв, что ее снимали на видео. Она снова напала на него. В результате у подростка остался синяк на лице, родители написали заявление в полицию. Кроме того, по словам матери пострадавшего, муж нападавшей женщины спустя неделю угрожал сыну и пытался его насильно утащить, чтобы разобраться в ситуации, пишет Е1.