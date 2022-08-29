В избиении подростка на детской площадке обвинили родители жительницу Екатеринбурга

По словам матери потерпевшего, сын вместе с друзьями гулял на детской площадке в Академическом районе 19 августа. Мальчики попросили девочек освободить домик, но те отказались. После этого на сына с кулаками набросилась сидевшая на лавочке женщина. Она била ребенка по лицу, нецензурно выражалась и называла его «сопляком».
Мать отметила, что ребята после конфликта убежали на другую сторону площадки, однако женщина снова подбежала к сыну, поняв, что ее снимали на видео. Она снова напала на него. В результате у подростка остался синяк на лице, родители написали заявление в полицию. Кроме того, по словам матери пострадавшего, муж нападавшей женщины спустя неделю угрожал сыну и пытался его насильно утащить, чтобы разобраться в ситуации, пишет Е1.