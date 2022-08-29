Власти прокомментировали введение дистанта в школах Екатеринбурга

До начала учебного года в школах проверили, как работают системы термометрии, везде ли есть ультрафиолетовые облучатели и устройства для дезинфекции рук. В учреждениях образования планируют чаще обычного делать уборку и открывать окна, как это было в прошлые годы в периоды обострения ковида.