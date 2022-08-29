Власти прокомментировали введение дистанта в школах Екатеринбурга

Чиновник сказал, что данная тема будет обсуждаться на оперштабе. Также он отметил, что безопасность детей – превыше всего. При этом омрачать 1 сентября никто не собирается, пишет Е1.
Ребенок, приходя в здание школы, должен быть проверен, — сказал Юрий Биктуганов.
До начала учебного года в школах проверили, как работают системы термометрии, везде ли есть ультрафиолетовые облучатели и устройства для дезинфекции рук. В учреждениях образования планируют чаще обычного делать уборку и открывать окна, как это было в прошлые годы в периоды обострения ковида.
Также министра образования подтвердил информацию о том, что перед новым учебным годом через ПЦР-тестирование прошли все педагоги. Тестировать самих школьников не планируется. Маски и перчатки должны будут носить лишь работники столовых.
Также по словам Биктуганова, в День знаний каких-либо сильных запретных мер вводить не будут.