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Власти прокомментировали введение дистанта в школах Екатеринбурга

Сегодня, 15:54
Фото: 1MI
Министр образования Свердловской области Юрий Биктуганов высказал свое мнение о введении дистанционного обучения в школах уральской столицы.

Чиновник сказал, что данная тема будет обсуждаться на оперштабе. Также он отметил, что безопасность детей – превыше всего. При этом омрачать 1 сентября никто не собирается, пишет Е1.

Ребенок, приходя в здание школы, должен быть проверен, — сказал Юрий Биктуганов.

До начала учебного года в школах проверили, как работают системы термометрии, везде ли есть ультрафиолетовые облучатели и устройства для дезинфекции рук. В учреждениях образования планируют чаще обычного делать уборку и открывать окна, как это было в прошлые годы в периоды обострения ковида.

Также министра образования подтвердил информацию о том, что перед новым учебным годом через ПЦР-тестирование прошли все педагоги. Тестировать самих школьников не планируется. Маски и перчатки должны будут носить лишь работники столовых.

Также по словам Биктуганова, в День знаний каких-либо сильных запретных мер вводить не будут.

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#Общество#Елена Озерова#Новости УрФО#Школа#1 сентября#День знаний#Ограничения#Ковид
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