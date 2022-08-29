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Волонтеры спасли оголодавших животных из контактного зоопарка под Екатеринбургом

Сегодня, 13:41
Фото: 1MI
Из контактного зоопарка под Екатеринбургом добровольцы вывезли оголодавших животных.

Это произошло в поселке Дальний Березит. Там лошади и ослы искали еду, поэтому мешали местным жителям: они разоряли их грядки.

Садоводы тогда жаловались, что владелица зверинца умерла, а новые хозяева не заботятся о питомцах. Теперь им удалось найти новых опекунов. Новой хозяйкой лошадей и ослов стала мать покойной бывшей владельцы.

По словам главы фонда помощи хищным животным «Альфа» Кирилла Потапова, женщина пережила смерть своей дочери и инсульт, поэтому в полной мере ухаживать за животными не в состоянии. 

Поэтому добровольцы перевезли в Кадниково семь истощенных лошадей, пони и осла. У владельцы остались гуси, еноты и семь собак. Добровольцы хотят пристроить и их, но женщина пока не согласилась на это.

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#Елена Озерова#Общество#Новости УрФО#Лошади#Пони#Волонтеры
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