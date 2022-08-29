Вор вынес в трусах несколько сэндвичей из магазина в Верхней Пышме

На кадрах видно, что вор находится в магазине. Он стоит между прилавками. Спустя время с момента начала записи юноша берет один из бутербродов и кладёт их в свои шорты. Выступающий из-под одежды сэндвич он пытается скрыть под футболкой. Тоже самое происходит и со второй булочкой.
В торговой точке людно: другие жители Верхней Пышмы также ходят между прилавками и периодически появляются на видео, опубликованного группой «Верхняя Пышма Среднеуральск 8 район», однако похитителя хлебобулочных изделий никто не замечает. Спустя почти 2 минуты с начала видеосъемки парень, разжившийся двумя бутербродами, уходит.