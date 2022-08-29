Выпускной из детсада закончился травмами для семьи из Екатеринбурга

ЧП произошло в мае этого года. Жительница Екатеринбурга Александра вместе со своим сыном решила отпраздновать выпускной ребенка в детском саду. Они отправились ТРЦ «Радуга Парк», пишет Е1.
Здесь семья купила билеты на катание на тюбингах. Во время поездки тюбинг перевернулся, а мама и сын оказались выброшенными на трассу. Все случилось на большой скорости. Александра потеряла сознание и получила гематомы.
Позже она отметила, что работники парка не рассказали им, как правильно пользоваться тюбингами. А на ребенка они не надели шлем.
После происшествия сотрудники вызвали медиков. По словам пострадавшей, должную помощь ей не оказали. В этот же день, 27 мая, она написала заявление в полицию. Рассказать о случившемся общественности она решилась только сейчас.
У меня вывих левого голеностопа и среднего пальца руки, вырвана ногтевая пластина среднего пальца. Я была временно недееспособна и ухаживать за грудным ребенком просто не могла. Супруг был вынужден на работе брать отпуск за свой счет, — сказала пострадавшая.
Женщина предложила торговому центру не судиться и те согласились, выплатив ей компенсацию — 40 тысяч рублей. После этого женщина подписала соглашение, что претензий не имеет.