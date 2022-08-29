«Выводы делать пока рано»: депутат ЗакСО рассказал об очистных в Среднеуральске

Он отметил, что МУП «СУВКХ» был создан в апреле 2022 года, однако сооружения и сети бывший арендатор начал передавать предприятию лишь в июле этого года. До этого с 2006 года сети холодного водоснабжения и водоотведения обслуживала частная компания. Известно, что арендная плата от бывшего арендатора не поступала в муниципалитет, а также он не передавал и достоверную информацию о качестве сетей.