«Выводы делать пока рано»: депутат ЗакСО рассказал об очистных в Среднеуральске

Трагедия произошла 25 августа. Двое работников водопроводного канализационного хозяйства, оператор очистных сооружений и слесарь-ремонтник, скончались на месте при невыясненных обстоятельствах во время проведения работ. Еще одна сотрудница находится в реанимации. Следователи разбираются в причинах произошедшего.
О причинах смерти до получения результата судмедэкспертизы говорить рано: знаю, что к ним почти сразу спускались люди в канализационную насосную станцию, где все и случилось, безо всяких последствий для своей жизни и здоровья, — написал в своем Telegram-канале Алексей Свалов.
Он отметил, что МУП «СУВКХ» был создан в апреле 2022 года, однако сооружения и сети бывший арендатор начал передавать предприятию лишь в июле этого года. До этого с 2006 года сети холодного водоснабжения и водоотведения обслуживала частная компания. Известно, что арендная плата от бывшего арендатора не поступала в муниципалитет, а также он не передавал и достоверную информацию о качестве сетей.
В 2016 году был подготовлен проект и даже отыгран конкурс. Однако тогда подрядчик не был найден. В 2019 году с проектом 2016 года был отыгран новый конкурс. На строительство было выделено 600 миллионов рублей. Подрядчик должен был создать новый проект и возвести по нему очистные. Строительство началось без одобрения госэкспертизы. При этом цена возросла до 1,8 миллиарда рублей.
Очистные должны были появиться к июлю 2021 года, но этого не произошло. Подрядчик срывал сроки, поэтому с ним был расторгнут контракт, и он был внесен в список недобросовестных поставщиков.
От сетей ООО «ТВК» пытался отказаться этой зимой, однако суд не дал компании такой возможности. В итоге был создан МУП «СУВКХ», который полностью принадлежит и подконтролен администрации. Никакой документации на сети муниципалитет до сих пор не получил, информации о состоянии сетей и сооружений нет, — отметил Алексей Свалов.
На сегодняшний день проект реконструкции уже прошел госэкспертизы и положительное заключение ожидается в Среднеуральске к 1 сентября. Стоимость реализации составляет 1,2 миллиарда рублей.
В связи со смертью рабочих возбуждено уголовное дело. По одной из версий, трагедия произошла из-за нарушения техники безопасности.