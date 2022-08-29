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Заслуженный тренер по пожарно-прикладному спорту скончался в Свердловской области

Сегодня, 20:13
Фото: 1MI
Заслуженный тренер по пожарно-прикладному спорту Виктор Кобцев скончался 29 августа в Свердловской области. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

Под его руководством команда 11 раз побеждала в чемпионатах РСФСР и России. Также ее спортсмены более 30 раз становились призерами.

В ведомстве отметили, что с 1987 года по настоящее время воспитанники более 60 раз становились чемпионами СССР, СНГ, России в различных видах пожарно-прикладного спорта.

Кроме того, за вклад в дело защиты Отечества, развитие физкультуры и пожарно-прикладного спорта, а также активную общественную деятельность Виктор Кобцев получил медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

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