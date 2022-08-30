4-летний ребенок из Верхней Пышмы оперся на москитную сетку и выпал из окна

Известно, что ребенок оперся о москитную сетку, из-за чего и вывалился из квартиры. Сейчас он находится в больнице в тяжелом состоянии. Об этом сообщает МО МВД России «Верхнепышминский».
Полицейские напоминают родителям, что нужно ограждать детей от нахождения на подоконниках. Лучше всего, чтобы ребенок не знал, как открывается окно. Также запрещено распахивать окна в те моменты, когда дети находятся дома.
Дело в том, что москитная сетка не способна выдержать вес ребенка, она создана для защиты от насекомых. Также правоохранители советуют при проветривании помещений внимательно следить за действиями своих детей.