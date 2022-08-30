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Без окон остались жители проблемного барака в Екатеринбурге

Сегодня, 11:00
Фото: 1MI
По частям разносят барак по адресу Вилонова 86/1 в Пионерском микрорайоне в Екатеринбурге.

На этот раз из дома выносят оконные рамы и двери. Хотя в помещении все еще живут люди. Об этом рассказали сами местные изданию Ура.ру.

По их словам, в дом пришли люди, представившиеся работниками УК «Урал-СТ». Они стали выносить из барака окна и двери. 

Также они сказали, что в доме начинается демонтаж всех инженерных систем. Однако дом расселен не полностью, в шести квартирах продолжают жить люди.

Ранее в управляющей компании «Урал-СТ» говорили, что «на 21 июля в УК не поступало документов о признании дома аварийным, а также документации о его выкупе и расселении».

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#Елена Озерова#Общество#Новости УрФО#Переселение#Барак#Окна#Двери
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