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Бизнес-омбудсмен Минеева считает льготные кредиты для МСП реальной опорой для бизнеса

Сегодня, 20:11
Российское правительство внесло поправки в программы льготного кредитования в целях развития производственной сферы. Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Москве Татьяна Минеева прокомментировала новые условия.

Бизнес-омбудсмен уточнила, что в правительстве уже завершили разработку и реализацию мер по поддержке предпринимательства и стабильной экономики, сообщает newsnn.ru. Новые условия позволяют оформлять кредиты под 4,5% микропредприятиям и субъектам малого бизнеса, под 3% - среднему бизнесу. По словам Минеевой, такие условия являются реальной опорой для бизнеса. Результаты заметны уже сейчас – производственные обороты растут, спрос потребителей восстанавливается, а объем кредитования увеличивается.

О необходимости скорректировать программы льготного кредитования заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин 29 августа на заседании президиума правительственной комиссии по повышению устойчивости экономики России в условиях санкций. Председатель правительства отметил, что эти средства предприятия могут вложить в покупку производственного оборудования, капремонт помещений. Также на эти деньги можно запускать новую продукцию.

Мишустин сообщил, что десятки предпринимателей уже подали заявки на займы в 50 банков на сумму более 20 миллиардов рублей. Они смогут получить их уже в конце этой недели.

Глава правительства также отметил, что основная часть первоочередных мер поддержки уже реализована. Их результаты видны в восстановлении потребительского спроса, увеличении оборотов компаний, сохранении уровня занятости и росте популярности кредитования. Банки уже выдали предпринимателям займы на сумму более 2 триллионов рублей, из них 25% - субъектам МСП.

Мишустин напомнил и о реализуемых мерах поддержки бизнеса. В частности, в этом году были увеличены объемы авансирования предприятий, работающих по госконтрактам. Они выросли с 50 до 90% от общего платежа при условии казначейского сопровождения и до 50% - без него.

 

«Это помогает бизнесу быстрее получать оборотные средства для начала работ по контрактам, а в отдельных случаях избавляет от необходимости брать кредиты», – уточнил глава правительства.

Сейчас не действуют ограничения на приобретение торговыми сетями долей в организациях, ранее находившихся под контролем зарубежных собственников. Это продлится до конца 2023 года. Напомним, что, согласно ранее действовавшему правилу, на одну торговую сеть могло приходиться не больше 25% общего объема товарооборота на определенной территории.

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