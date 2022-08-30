Бизнес-омбудсмен Минеева считает льготные кредиты для МСП реальной опорой для бизнеса

Мишустин напомнил и о реализуемых мерах поддержки бизнеса. В частности, в этом году были увеличены объемы авансирования предприятий, работающих по госконтрактам. Они выросли с 50 до 90% от общего платежа при условии казначейского сопровождения и до 50% - без него.