Более 22 тысяч случаев ОРВИ зарегистрировано за неделю в Свердловской области

Большинство заболевших — взрослые. Их насчитывается 59% от общего количества зарегистрированных случаев. В лабораториях за неделю было обследовано 28 человек. Доминирующими оказались риновирусы — 32,1% от количества обследованных.
Также выделены вирусы парагриппа, коронавируса, сезонные коронавирусы, аденовирусы и метапневмовирусы, сообщили в Роспотребнадзоре по Свердловской области.
Большинство заболевших проживают в ЗАТО Свободный, а также Асбестовском, Краснотурьинском и Верх-Нейвинском городском округе. Также эпидпорог превышен и в Екатеринбурге. За прошедшую неделю зарегистрировано 11,4 тысячи случаев заражения ОРВИ.