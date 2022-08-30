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Более 22 тысяч случаев ОРВИ зарегистрировано за неделю в Свердловской области

Сегодня, 15:42
Фото: 1MI
Более 22 тысяч случаев ОРВИ зарегистрировано в Свердловской области за неделю. Это выше уровня эпидпорога на 84,1%, а также выше уровня прошлой недели на 15,4%.

Большинство заболевших — взрослые. Их насчитывается 59% от общего количества зарегистрированных случаев. В лабораториях за неделю было обследовано 28 человек. Доминирующими оказались риновирусы — 32,1% от количества обследованных.

Также выделены вирусы парагриппа, коронавируса, сезонные коронавирусы, аденовирусы и метапневмовирусы, сообщили в Роспотребнадзоре по Свердловской области.

Большинство заболевших проживают в ЗАТО Свободный, а также Асбестовском, Краснотурьинском и Верх-Нейвинском городском округе. Также эпидпорог превышен и в Екатеринбурге. За прошедшую неделю зарегистрировано 11,4 тысячи случаев заражения ОРВИ.

#Ирина Кирилова#Здоровье#Новости УрФО#Заболеваемость#Болезнь#ОРВИ#Роспотребнадзор
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