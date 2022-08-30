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Бригада скорой помощи погибла в ДТП с бензовозом в Ярославской области

Сегодня, 21:05
Фото: 1MI
Сотрудники бригады скорой помощи погибли в ДТП с бензовозом в деревне Воробино в Ярославской области. Об этом сообщил врио губернатора региона Михаил Евраев.

Бензовоз столкнулся с машиной скорой помощи и еще одним автомобилем. Из бензовоза вылилось топливо и загорелось. Пожар охватил два жилых дома около места ДТП. О троих погибших в результате аварии сообщили в МЧС.

Поле аварии было возбуждено уголовное дело об оказании услуг, которые не отвечают требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, что привело к гибели людей, сообщили в региональном СК. Также была инициирована прокурорская проверка.

Напомним, в середине августа 2022 года в Нижнем Тагиле тоже произошла авария с участием автомобиля скорой помощи. В результате фельдшер бригады скончалась, а также пострадал водитель. Кроме того, в ДТП погибли четверо подростков.

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#Ирина Кирилова#Происшествия#ДТП#Россия#Погибшие#Скорая помощь#Врач#Смерть
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