Бывший сотрудник РЭО ГИБДД из Тагила внесен в государственный список коррупционеров

По данным из открытых источников, полицейских был уволен за коррупционное правонарушение 6 июля 2022 года и внесен в реестр 8 августа 2022 года. Теперь он никогда не сможет вернуться на работу в правоохранительные органы.
Сотрудник, о котором идет речь, уволен из системы МВД в связи с утратой доверия. В настоящее время точка в этой криминальной истории не поставлена. Проводится расследование, — рассказал журналисту TagilCity.ru руководитель пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых.
Напомним, в конце 2021 года ФСБ нагрянула к главе МРЭО ГИБДД Екатеринбурга Игорю Заховаеву по подозрению в «крышевании» автошкол.