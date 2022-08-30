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Бывший сотрудник РЭО ГИБДД из Тагила внесен в государственный список коррупционеров

Сегодня, 17:54
Фото: 1MI
Роман Овчинников, бывший госинспектор безопасности дорожного движения экзаменационного отделения РЭО ГИБДД Нижнего Тагила, внесен в государственный реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия.

По данным из открытых источников, полицейских был уволен за коррупционное правонарушение 6 июля 2022 года и внесен в реестр 8 августа 2022 года. Теперь он никогда не сможет вернуться на работу в правоохранительные органы.

Сотрудник, о котором идет речь, уволен из системы МВД в связи с утратой доверия. В настоящее время точка в этой криминальной истории не поставлена. Проводится расследование, — рассказал журналисту TagilCity.ru руководитель пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых.

Напомним, в конце 2021 года ФСБ нагрянула к главе МРЭО ГИБДД Екатеринбурга Игорю Заховаеву по подозрению в «крышевании» автошкол.

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#Евгения Сафина#Общество#Нижний Тагил
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