Число зрителей экочелленджа «Береги Берег» превысило три миллиона человек

Как сообщает , у России второе место в мире по запасам воды, но, по данным экологических активистов, она может оказаться дефицитом уже в ближайшее время, пишет kp.ru.
За счет челленджа «Береги берег» его организаторы рассчитывали привлечь внимание к защите и сохранению чистоты водоемов России и повысить уровень экологической культуры и ответственности населения в данном направлении.
Участниками челленджа в соцсетях “ВКонтакте” и “Одноклассники” стали примерно три миллиона человек. Нужно было разместить свою фотографию, сделанную на фоне любимого водоема, сопроводить ее признанием в любви и хештегом #БерегиБерег_Челлендж в социальных сетях. Двадцать наиболее креативных участников стали обладателями призов от организаторов.
По мнению директора Центра развития водохозяйственного комплекса Минприроды России, лидера акции «Вода России» Ильи Разбаша, самым главным результатом акции можно считать то, что с каждым годом растет число людей, которые принимают участие в субботниках и больше не оставляют после себя прибрежный мусор.
Участниками всероссийской акции «Вода России» стали уже 7,5 миллиона волонтеров из всех регионов страны.