Число зрителей экочелленджа «Береги Берег» превысило три миллиона человек

Участниками челленджа в соцсетях “ВКонтакте” и “Одноклассники” стали примерно три миллиона человек. Нужно было разместить свою фотографию, сделанную на фоне любимого водоема, сопроводить ее признанием в любви и хештегом #БерегиБерег_Челлендж в социальных сетях. Двадцать наиболее креативных участников стали обладателями призов от организаторов.