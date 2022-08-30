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Дело об издевательствах над детьми в Екатеринбурге взял на контроль глава СК РФ

Сегодня, 20:54
Фото: 1MI
Глава СК РФ Александр Бастрыкин взял на контроль дело о семье из Екатеринбурга, где издеваются над детьми. Он поручил возбудить уголовное дело.

По данным телеканала ОТВ, в семье нецензурно ругаются на детей, а также бьют. В сети также оказались видеозаписи издевательств.

Мать у детей проявляет агрессию, когда находится в нетрезвом состоянии. По словам, знакомой семьи, женщина наотмашь бьет младшего ребенка по голове. Она отметила, что родители отправляли детей за спиртным, а также запугивали их, чтобы они молчали.

По словам самих родителей, в семье все хорошо и никакого насилия нет. Однако в квартиру к ним уже приезжала полиция и изъяла четырех младших детей. Они были увезены на обследование в больницу. Отмечается, что одна из старших дочерей не проживает с родителями. Она рассказала, что устала от побоев и угроз, а потому сбежала.

Следственный комитет по данному факту проводит проверку. В ходе нее планируется выяснить все обстоятельства случившегося. На данный момент опрашиваются соседи и очевидцы, истребуется характеристика супругов, а также выясняется степень тяжести вреда.

Огласившего факты насилия над детьми в детдоме Каменска-Уральского отстранили
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#Ирина Кирилова#Общество#Новости УрФО#Екатеринбург#Дети#Издевательства#Александр Бастрыкин#Уголовное дело#Полиция#Родители
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