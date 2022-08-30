Дело об издевательствах над детьми в Екатеринбурге взял на контроль глава СК РФ

По словам самих родителей, в семье все хорошо и никакого насилия нет. Однако в квартиру к ним уже приезжала полиция и изъяла четырех младших детей. Они были увезены на обследование в больницу. Отмечается, что одна из старших дочерей не проживает с родителями. Она рассказала, что устала от побоев и угроз, а потому сбежала.