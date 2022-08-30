Друзья рассказали об умершем КВНщике из Тагила, а здания бывшей воинской части сносят

Тагильчанка похитила куст роз с клумбы и оставила взамен фальшивые 500 рублей. На это ей потребовалось два дня. На кадрах с камер видно, что женщина подходит к клумбе. В первый день она выкопала часть куста. Во второй день женщина доделала задуманное.