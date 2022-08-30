Друзья рассказали об умершем КВНщике из Тагила, а здания бывшей воинской части сносят

Друзья рассказали TagilCity.ru об умершем ведущем Никите Сумарокове из Нижнего Тагила. Жизнелюбие сопровождало Никиту в любой ситуации, а его талант был очевиден и зрителю, и коллегам по КВН. У него было много творческих планов.
Здания бывшей воинской части сносят на Вые в Нижнем Тагиле. Два здания уже снесено, в сентябре планируют ликвидировать ещё три. Жители города сказали, что хотели бы видеть на месте снесенных домов ФОК с бассейном, мост или аквапарк.
Певица из Нижнего Тагила ведет телевизионное шоу «Узнавай-ка с Викой Стариковой». Телепередача поможет зрителям посетить разные уголки Земли и увидеть окружающий мир с неожиданной стороны. Виктория будет задавать участникам разнообразные вопросы, а те ответят на них при помощи рисунков.
Тагильчанка похитила куст роз с клумбы и оставила взамен фальшивые 500 рублей. На это ей потребовалось два дня. На кадрах с камер видно, что женщина подходит к клумбе. В первый день она выкопала часть куста. Во второй день женщина доделала задуманное.
ЕВРАЗ НТМК оштрафовали на 20 тысяч за отравление воздуха. Решение о назначении штрафа вынес Тагилстроевский районный суд. Предприятие с ним не согласилось и подало апелляцию. Суд не стал отменять решение первой инстанции. Теперь оно вступило в законную силу.