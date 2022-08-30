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Друзья рассказали об умершем КВНщике из Тагила, а здания бывшей воинской части сносят

Сегодня, 19:00
Фото: 1MI
Друзья рассказали об умершем КВНщике из Нижнего Тагила Никите Сумарокове, а здания бывшей воинской части сносят на Вые. Рассказываем о самых интересных и обсуждаемых событиях Нижнего Тагила и Свердловской области за 30 августа.

Друзья рассказали TagilCity.ru об умершем ведущем Никите Сумарокове из Нижнего Тагила. Жизнелюбие сопровождало Никиту в любой ситуации, а его талант был очевиден и зрителю, и коллегам по КВН. У него было много творческих планов.

Талантливый, всем помогал: друзья рассказали об умершем ведущем Сумарокове из Тагила
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Здания бывшей воинской части сносят на Вые в Нижнем Тагиле. Два здания уже снесено, в сентябре планируют ликвидировать ещё три. Жители города сказали, что хотели бы видеть на месте снесенных домов ФОК с бассейном, мост или аквапарк.

Здания бывшей воинской части сносят на Вые в Нижнем Тагиле
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Певица из Нижнего Тагила ведет телевизионное шоу «Узнавай-ка с Викой Стариковой». Телепередача поможет зрителям посетить разные уголки Земли и увидеть окружающий мир с неожиданной стороны. Виктория будет задавать участникам разнообразные вопросы, а те ответят на них при помощи рисунков.

Певица из Нижнего Тагила ведет телевизионное шоу «Узнавай-ка с Викой Стариковой»
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Тагильчанка похитила куст роз с клумбы и оставила взамен фальшивые 500 рублей. На это ей потребовалось два дня. На кадрах с камер видно, что женщина подходит к клумбе. В первый день она выкопала часть куста. Во второй день женщина доделала задуманное.

Тагильчанка похитила куст роз с клумбы и оставила взамен фальшивые деньги
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ЕВРАЗ НТМК оштрафовали на 20 тысяч за отравление воздуха. Решение о назначении штрафа вынес Тагилстроевский районный суд. Предприятие с ним не согласилось и подало апелляцию. Суд не стал отменять решение первой инстанции. Теперь оно вступило в законную силу.

ЕВРАЗ НТМК оштрафовали на 20 тысяч за отравление воздуха
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Талантливый, всем помогал: друзья рассказали об умершем ведущем Сумарокове из Тагила
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