Екатеринбуржец скончался через несколько часов после укуса ядовитой змеи

Известно, что мужчина встретился с гадюкой, когда разбирал строительный мусор. Он оперативно обратился в травмпункт больницы № 24, но в медучреждении его состояние ухудшилось.
Далее мужчину перевезли в больницу № 20 в состоянии комы, пишет Е1. Главврач учреждения подтвердил, что больница приняла такого пациента, но спасти мужчину не удалось. Все это происходило в вечернее время 29 августа.
Пациент находился в состоянии клинической смерти на фоне проведения врачами скорой помощи реанимационных мероприятий. В 22:00 констатирована смерть, — ответил главврач больницы Семен Хмельникер.