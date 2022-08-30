Екатеринбуржцы пожаловались на жару в поезде до Анапы

Екатеринбуржцы ехали до Анапы, сев в поезд № 499/500. По словам путешественников, в поезде стояла сильная жара, пишет Е1.
Произошло это из-за того, что в вагонах сломались кондиционеры. Проводники дали им мини-вентилятор, но это им не помогло.
В итоге на улице под 40 °С градусов, а в вагоне 35 °С, — рассказала одна из пассажирок.
Также женщина рассказала, что из-за жары многие почувствовали сильное недомогание, а у детей поднялась температура. Также пассажиры утверждают, что в поезде был сломан еще и бойлер с горячей водой.
Путешественники пожаловались на горячую линию РЖД, и даже написали заявление в полицию.