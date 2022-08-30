ЕВРАЗ НТМК оштрафовали на 20 тысяч за отравление воздуха

Решение суда уже вступило в силу, сообщает Свердловский облсуд. О том, что предприятие загрязнило воздух, стало известно после лабораторного исследования.
Были взяты пробы и выявлено среднесуточное превышение предельно-допустимых концентраций по бензапирену в 1,7 раза в охранной зоне в районе Балакинской лесобазы.
Решение о назначении штрафа вынес Тагилстроевский районный суд. Предприятие с ним не согласилось и подало апелляцию. Суд не стал отменять решение первой инстанции. Теперь оно вступило в законную силу.
Напомним, синильная кислота в воздухе Нижнего Тагила 25 августа превысила норму в 40 раз. Замеры проводились на Сухоложском поселке. На Тагилстрое замеры проводились рядом с ЕВРАЗ НТМК. Там прибор зафиксировал превышение сероводорода в 1,25 раза. А в центре города сероводород оказался превышен в 2,5 раза.