Европа готовит «визовый удар» по элитам РФ

Балтийские страны внесли новые предложения в Еврокомиссию. Они касаются ограничений в основном в двух отраслях, торговой и энергетической, и направлены как на организации, так и на физические лица. В частности, предложено установить полный запрет на въезд в ЕС гражданам, работающим на государственных должностях, а также тем, кто имеет к ним отношение. То есть, ограничения коснутся не только чиновников, но и их семей.
Кроме того, обозреватель Анатолий Несмиян объяснил, что «связанность с государством» могут вменить обслуживающему персоналу, сотрудникам СМИ, идеологам и прочим формально общественным, а на деле сетевым госструктурам, пишет infox.ru.
До настоящего момента главной базой для элиты была идея легализации заработанного в европейских юрисдикциях, а затем вывоз семей в ЕС.
Сейчас этот процесс значительно усложнится. По предположению аналитика Евгения Когана, конкретные визовые ограничения для граждан РФ примут в Праге 31 августа.
Вероятно, состоятельные россияне озаботятся приобретением другого гражданства или ВНЖ в обмен на инвестиции. Так восьмой пакет евросанкций подстегнет инвестиционную иммиграцию.