Европа готовит «визовый удар» по элитам РФ

Балтийские страны внесли новые предложения в Еврокомиссию. Они касаются ограничений в основном в двух отраслях, торговой и энергетической, и направлены как на организации, так и на физические лица. В частности, предложено установить полный запрет на въезд в ЕС гражданам, работающим на государственных должностях, а также тем, кто имеет к ним отношение. То есть, ограничения коснутся не только чиновников, но и их семей.