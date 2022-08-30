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Европа готовит «визовый удар» по элитам РФ

Сегодня, 22:50
Фото: pxhere.com
Восьмой по счету комплекс санкционных ограничений от стран ЕС может больно ударить по российским элитам.

Балтийские страны внесли новые предложения в Еврокомиссию. Они касаются ограничений в основном в двух отраслях, торговой и энергетической, и направлены как на организации, так и на физические лица. В частности, предложено установить полный запрет на въезд в ЕС гражданам, работающим на государственных должностях, а также тем, кто имеет к ним отношение. То есть, ограничения коснутся не только чиновников, но и их семей.

Кроме того, обозреватель Анатолий Несмиян объяснил, что «связанность с государством» могут вменить обслуживающему персоналу, сотрудникам СМИ, идеологам и прочим формально общественным, а на деле сетевым госструктурам, пишет infox.ru.

До настоящего момента главной базой для элиты была идея легализации заработанного в европейских юрисдикциях, а затем вывоз семей в ЕС.

Сейчас этот процесс значительно усложнится. По предположению аналитика Евгения Когана, конкретные визовые ограничения для граждан РФ примут в Праге 31 августа.

Вероятно, состоятельные россияне озаботятся приобретением другого гражданства или ВНЖ в обмен на инвестиции. Так восьмой пакет евросанкций подстегнет инвестиционную иммиграцию.

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