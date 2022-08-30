ФСБ задержала в Екатеринбурге троих полицейских из-за подозрения в коррупции

По данным инсайдеров 66.RU, тот не отрицал данный факт. Но сказал, что деньги предназначались не ему. После разговора с замначальника представители ФСБ вышли на еще двоих полицейских. Это Максим Кузьмин и Сергей Абрамов из отделения №12.