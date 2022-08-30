ФСБ задержала в Екатеринбурге троих полицейских из-за подозрения в коррупции

Сейчас правоохранители разбираются в том, что произошло. Как сообщается на портале 66.RU, взятку суммой 200 тысяч рублей передали полицейским предприниматели из Азербайджана. Цель - поддержка их интересов в предпринимательской среде.
При получении аванса в размере 50 тысяч рублей сотрудники ФСБ на перекрестке улиц Белинского и Авиационной 26 августа поймали с поличным замначальника отделения №6 Игоря Киселева.
По данным инсайдеров 66.RU, тот не отрицал данный факт. Но сказал, что деньги предназначались не ему. После разговора с замначальника представители ФСБ вышли на еще двоих полицейских. Это Максим Кузьмин и Сергей Абрамов из отделения №12.
Киселеву предъявили обвинение в посредничестве во взятке. Он находится под подпиской о невыезде.