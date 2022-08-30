Инженерная школа УГМК объявила новый набор

Данная школа предназначена для учеников, которые хотят связать свое будущее с горнодобывающей промышленностью и металлургией. Участие бесплатное.
Инженерная школа УГМК — проект по подготовке кадров для горнодобывающей промышленности и металлургии в России. Проект стартовал в прошлом году. В 2021-м в школу поступили 900 учеников из 24 городов 11 регионов России.
Обучение проводится онлайн и оффлайн. На занятиях школьники изучают изучают физику, химию и математику. Уроки длятся по шесть часов в неделю. Их проводят ведущие педагоги России. В очном формате проходят занятия непосредственно на предприятиях компании УГМК.
А летом проходят инженерные смены. Одна из таких смен состоялась в период с 12 по 25 июня 2022 года в лагере «Лесная застава». Там ребята погрузились в решении реальных производственных задач организаций УГМК.
Через участие в решении реальных производственных задач мы вовлекаем детей в обширную область деятельности, которая, надеемся, станет для них главной в жизни. Без этой увлеченности вряд ли можно рассчитывать на результат, – сказала глава проекта «Инженерная школа УГМК» начальник управления подготовки персонала компании Инна Осипова.
Занятия в инженерной школе помогут ребятам поступить в колледжи и вузы на направления подготовки, востребованные в УГМК.
С 15 по 20 сентября состоятся собрания для обучающихся, родителей, учителей, посвященные вопросам поступления и обучения. 23 и 24 сентября пройдет конкурсный отбор в виде тестирования по физике и математике. С 26 сентября по 2 октября будут опубликованы результаты. На 3 октября запланирован старт учебного года.