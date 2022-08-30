Инженерная школа УГМК объявила новый набор

С 15 по 20 сентября состоятся собрания для обучающихся, родителей, учителей, посвященные вопросам поступления и обучения. 23 и 24 сентября пройдет конкурсный отбор в виде тестирования по физике и математике. С 26 сентября по 2 октября будут опубликованы результаты. На 3 октября запланирован старт учебного года.