Лжесиловик в Екатеринбурге решил помочь девушке и отобрал у нее квартиру

С начала 2015 года до 2017 года мужчина дружил с молодой девушкой, чтобы втереться в доверие к ее матери. Он представился правоохранителем и обещал помочь устроиться на службу. Он стал устраивать ей тренировки.
Мужчина сообщил, что его ученица должна проходить физические и моральные испытания. В частности, он заставлял ее резать себя лезвием или скальпелем, а потом самостоятельно зашивать раны и делать в вену уколы с глюкозой, сообщили в прокуратуре Свердловской области.
Когда полученных навыков якобы не хватило и девушка провалила испытания, мужчина заявил, что на него должна быть переоформлена квартира стоимостью 2,5 миллиона рублей. Доверчивая женщина заключила с ним договор купли-продажи. Он в результате был признан недействительным.
На данный момент квартира возвращена пострадавшей, а мужчине грозит до 10 лет лишения свободы за мошенничество.