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Лжесиловик в Екатеринбурге решил помочь девушке и отобрал у нее квартиру

Сегодня, 16:39
Фото: 1MI
27-летний мужчина из Екатеринбурга представился силовиком и тренировал девушку для устройства на службу в правоохранительные органы. Но в результате пострадавшая осталась без квартиры.

С начала 2015 года до 2017 года мужчина дружил с молодой девушкой, чтобы втереться в доверие к ее матери. Он представился правоохранителем и обещал помочь устроиться на службу. Он стал устраивать ей тренировки.

Мужчина сообщил, что его ученица должна проходить физические и моральные испытания. В частности, он заставлял ее резать себя лезвием или скальпелем, а потом самостоятельно зашивать раны и делать в вену уколы с глюкозой, сообщили в прокуратуре Свердловской области.

Когда полученных навыков якобы не хватило и девушка провалила испытания, мужчина заявил, что на него должна быть переоформлена квартира стоимостью 2,5 миллиона рублей. Доверчивая женщина заключила с ним договор купли-продажи. Он в результате был признан недействительным.

На данный момент квартира возвращена пострадавшей, а мужчине грозит до 10 лет лишения свободы за мошенничество.

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#Ирина Кирилова#Криминал#Новости УрФО#Екатеринбург#Мошенничество#Квартира#Договор#Обман
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