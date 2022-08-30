Минеева рассказала, как привлечь МСП к импортозамещению

В порядке эксперимента правительство намерено предложить МСП новую программу льготного кредитования на инвестиционные цели всего под 3 и 4,5% годовых. Срок выплаты кредита — до 10 лет, при этом в первые пять лет заемщикам могут предоставить льготный период, пишет newsnn.ru.
Столичный бизнес-омбудсмен сообщила, что пилотный проект по привлечению МСП к импортозамещению позволит сектору получать льготные кредиты на длительный срок под низкий процент. Сейчас ожидается постановление правительства, где будут сформулированы условия доступа малого и среднего бизнеса к программе. Заинтересованным лицам нужно подсчитать риски для институтов развития и создать для бизнеса такие условия, чтобы кредиты выдавали без бюрократических проволочек, подчеркнула Минеева.
Планируется, что прежде всего механизм льготного кредитования будут применять к компаниям, работающим в сферах обработки, логистики, переработки сельхозпродукции и гостиничного бизнеса. По словам руководителя Минэкономразвития Максима Решетникова, это отрасли, которые наиболее быстро адаптируются в условиях санкций.
Глава «Опоры России» Александр Калинин заявил, что проект показался очень привлекательным для малого бизнеса.
Эксперт подчеркнул, что бизнес ожидает постановления правительства, где будут подробно изложены все условия доступа МСП к программе и заключение о возможности покрытия рисков со стороны институтов развития, поскольку нужно убедиться, что на этапе получения льготного кредита не возникнет искусственных барьеров.
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В марте мэр Москвы Сергей Собянин одобрил пакет антикризисных мер для застройщиков и арендаторов городского имущества, который включает в том числе запрет на повышение арендной платы за городскую землю и недвижимость. Дополнительные меры поддержки будут обеспечивать стабилизацию финансового положения застройщиков, предприятий торговли и сферы услуг, организаций малого и среднего бизнеса и других арендаторов городской недвижимости.