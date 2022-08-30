Минеева рассказала, как привлечь МСП к импортозамещению

Столичный бизнес-омбудсмен сообщила, что пилотный проект по привлечению МСП к импортозамещению позволит сектору получать льготные кредиты на длительный срок под низкий процент. Сейчас ожидается постановление правительства, где будут сформулированы условия доступа малого и среднего бизнеса к программе. Заинтересованным лицам нужно подсчитать риски для институтов развития и создать для бизнеса такие условия, чтобы кредиты выдавали без бюрократических проволочек, подчеркнула Минеева.