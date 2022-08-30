Минеева рассказала о расширении программы бизнес-миссий для экспортеров

Posted 30 августа 2022,, 18:28
Published 30 августа 2022,, 18:28
Modified Сегодня, 06:57
Updated Сегодня, 06:57
Участвовать в деловых встречах могут компании, занятые в сферах информационных технологий, электроники, строительства, медицины, пищевой промышленности и косметики. Об этом пишет NewsNN.ru.
Минеева сообщила, что участие столичных предпринимателей в деловых миссиях партнеров из дружественных стран может дать им выходы на новые рынки. Бизнес столицы уже проявлял интерес к подобному формату, отмечая, что его продукция популярна на иностранных рынках. Таким образом, расширение данной программы станет для предпринимателей новой ступенью в развитии бизнеса.
Заммэра Москвы Наталья Сергунина рассказала, что в рамках программы запланированы поездки за рубеж, онлайн-переговоры и встречи в Москве. Заявку можно разместить на сайте МЭЦ.
Наталья Сергунина также рассказала, что бизнес-миссии помогают экспортерам выйти на новые рынки и начать деятельность там. Изначально в 2022 году экспортеры собирались провести пять подобных мероприятий. Однако, принимая во внимание высокий интерес бизнес-сообщества Москвы к данному формату, а также учитывая высокий спрос на его продукцию в дружественных странах, принято решение расширить программу. По словам Сергуниной, предложить свои товары и услуги потенциальным покупателям из Азии, Африки, Южной Америки, Ближнего Востока и стран СНГ смогут 300 столичных компаний.
Она также добавила, что до 12 сентября продолжается прием заявок на участие в анонсированных ранее переговорах, которые пройдут в рамках XX Международной выставки индустрии красоты и здоровья «Интерстиль-2022» в Белоруссии, а заявку на деловую поездку в Египет можно подать до 16 сентября.
Также выездные встречи и онлайн-презентации пройдут в Китае, Индии, Турции, Саудовской Аравии, Иране, Вьетнаме, Нигерии и Бахрейне. Во время взаимных бизнес-миссий в Москве ждут представителей заинтересованных в сотрудничестве импортеров из государств Латинской Америки, Ближнего Востока и СНГ.
Правительство Москвы финансирует предпринимателям всю бизнес-составляющую, в том числе организацию переговоров и услуги переводчиков. К участию приглашены предприятия, занятые в сферах информационных технологий, электроники, строительства, медицины, пищевой промышленности и косметики.
Московский экспортный центр, подведомственный столичному Департаменту предпринимательства и инновационного развития, поддерживает бизнесменов и содействует продвижению их продукции на зарубежных рынках. Среди ключевых задач центра — увеличение числа экспортеров и помощь в развитии их внешнеэкономической деятельности.