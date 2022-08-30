Минеева рассказала о расширении программы бизнес-миссий для экспортеров

Наталья Сергунина также рассказала, что бизнес-миссии помогают экспортерам выйти на новые рынки и начать деятельность там. Изначально в 2022 году экспортеры собирались провести пять подобных мероприятий. Однако, принимая во внимание высокий интерес бизнес-сообщества Москвы к данному формату, а также учитывая высокий спрос на его продукцию в дружественных странах, принято решение расширить программу. По словам Сергуниной, предложить свои товары и услуги потенциальным покупателям из Азии, Африки, Южной Америки, Ближнего Востока и стран СНГ смогут 300 столичных компаний.