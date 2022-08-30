Новый дирижер из Камерного театра появится в Нижнетагильской филармонии

Оркестровая карьера началась с поступления в Нижегородскую консерваторию. При этом дебют в качестве симфонического дирижера у Аранбицкого состоялся в Нижнем Тагиле в 2019 году. Теперь его филармония пригласила на постоянную работу в оркестре «Демидов-камерата».