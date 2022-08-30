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Новый дирижер из Камерного театра появится в Нижнетагильской филармонии

Сегодня, 21:16
Фото: Нижнетагильская филармония
С новым дирижером встретит 28-й сезон филармония Нижнего Тагила. Музыкант из Екатеринбурга Роман Аранбицкий будет работать в оркестре «Демидов-камерата». Он уже проводил репетиции с коллективом, а официально в должность вступит 1 сентября.

По первому образованию он пианист, получил дирижёрско-хоровое образование, учился в консерватории, прошёл ассистентуру-стажировку. Профессиональную карьеру Аранбицкий начал в Екатеринбургском театре оперы и балета. Он работал артистом хора и руководителем детского хора, пишет ИА «Все Новости» со ссылкой на музыканта.

Далее он стал хормейстером взрослого хора. На данный момент в консерватории он преподает на кафедре хорового дирижирования. Музыкант отмечает, что у него есть небольшой хор в консерватории.

Оркестровая карьера началась с поступления в Нижегородскую консерваторию. При этом дебют в качестве симфонического дирижера у Аранбицкого состоялся в Нижнем Тагиле в 2019 году. Теперь его филармония пригласила на постоянную работу в оркестре «Демидов-камерата».

#Ирина Кирилова#Свободное время#Нижний Тагил#Филармония#Дирижер#Искусство#Музыкант
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