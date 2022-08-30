TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

О причинах нападения мужчин в масках на екатеринбуржца рассказал его знакомый

Сегодня, 13:42
Фото: 1MI
О том, по какой причине мужчины в масках напали с ножом на жителя Сортировки в Екатеринбурге, рассказал его знакомый. По его словам, так неизвестные мстили за смерть подруги.

Сама девушка была обнаружена мертвой под окнами дома в конце июля. На мужчину нападение было совершено 29 августа.

По словам знакомого, подруга пострадавшего была найдена мертвой под окнами дома на улице Билимбаевская, 34/2. Друзья девушки, рассказывает мужчина, уверены, что в ее кончине виноват молодой человек. Якобы он ее довел.

Пострадавшему начали поступать угрозы, а днем 29 августа на него напали, добавил мужчина. Писать заявление в полицию молодой человек отказался. Пострадавшие на данный момент не найдены.

Толпа молодых людей устроила драку возле магазина в Каменске-Уральском
Узнать подробнее
#Ирина Кирилова#Криминал#Новости УрФО#Екатеринбург#Нападение#Избиение#Полиция
Подпишитесь
Талантливый, всем помогал: друзья рассказали об умершем ведущем Сумарокове из Тагила
Вчера, 17:27
Превышения вредных веществ и цветущий пруд. Главные экособытия за неделю в Тагиле
Вчера, 15:25
Импортозамещение впечатлений. Как при санкциях развивается туркластер «Гора Белая»
Вчера, 13:08
Тагильчанин в поисках работы отдал мошенникам 1,5 миллиона рублей
Мужчина из Нижнего Тагила, который искал работу, перевел мошенникам через мобильное приложение более 1,5 миллиона рублей.
Вчера, 17:05
Летающий лыжник Илья Маньков из Нижнего Тагила завоевал «золото»
Вчера, 10:52
Аномальное похолодание надвигается на Свердловскую область
Вчера, 13:04