О причинах нападения мужчин в масках на екатеринбуржца рассказал его знакомый

Сама девушка была обнаружена мертвой под окнами дома в конце июля. На мужчину нападение было совершено 29 августа.
По словам знакомого, подруга пострадавшего была найдена мертвой под окнами дома на улице Билимбаевская, 34/2. Друзья девушки, рассказывает мужчина, уверены, что в ее кончине виноват молодой человек. Якобы он ее довел.
Пострадавшему начали поступать угрозы, а днем 29 августа на него напали, добавил мужчина. Писать заявление в полицию молодой человек отказался. Пострадавшие на данный момент не найдены.