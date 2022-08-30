О причинах нападения мужчин в масках на екатеринбуржца рассказал его знакомый

О том, по какой причине мужчины в масках напали с ножом на жителя Сортировки в Екатеринбурге, рассказал его знакомый. По его словам, так неизвестные мстили за смерть подруги.

Сама девушка была обнаружена мертвой под окнами дома в конце июля. На мужчину нападение было совершено 29 августа. По словам знакомого, подруга пострадавшего была найдена мертвой под окнами дома на улице Билимбаевская, 34/2. Друзья девушки, рассказывает мужчина, уверены, что в ее кончине виноват молодой человек. Якобы он ее довел. Пострадавшему начали поступать угрозы, а днем 29 августа на него напали, добавил мужчина. Писать заявление в полицию молодой человек отказался. Пострадавшие на данный момент не найдены. Толпа молодых людей устроила драку возле магазина в Каменске-Уральском Узнать подробнее