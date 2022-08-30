Около 200-300 тысяч жителей России могут потерять работу во второй половине 2022 года

Белоусов рассказал, что возможны не только увольнения, но и другие виды освобождения рабочих мест: например, неполный трудовой день, понижение зарплаты, выход в принудительный отпуск и так далее. Вице-премьер рассказал об этом на совещании президиума комиссии правительства Российской Федерации, пишет издание «Новые Известия».
Сложившееся положение дел зампред связывает со снижением производственных мощностей. Уменьшение производства фиксируется на значении 10-17% в машиностроительной сфере, в химической — на 9-10%. Белоусов отмечает, что региональные власти способны противостоять возникшей проблеме, однако для этого необходима предварительная подготовка.
Первый вице-премьер Михаил Мишустин считает, что есть в России и «теневая» безработица. Также он подметил, что нужно решать проблемы людей, которые, вероятно, останутся без рабочего места в ближайший квартал. Для этого он предложил провести ещё несколько заседаний, на которых будет обсуждаться возможность уменьшения рисков и способы адаптации к возникшим трудностям.
Глава правительства рекомендовал увеличивать прирост инвестиций, привлекая готовых к вложениям россиян. Особое внимание — тем, кто потерял возможность ведения бизнеса за рубежом. Кроме того, он указал на важность работы спецпрограмм поддержки, субсидирования процентных ставок и предоставления промышленным предприятиям всего, что им нужно для постоянного производства.