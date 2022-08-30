Около 200-300 тысяч жителей России могут потерять работу во второй половине 2022 года

Первый вице-премьер Михаил Мишустин считает, что есть в России и «теневая» безработица. Также он подметил, что нужно решать проблемы людей, которые, вероятно, останутся без рабочего места в ближайший квартал. Для этого он предложил провести ещё несколько заседаний, на которых будет обсуждаться возможность уменьшения рисков и способы адаптации к возникшим трудностям.