Олимпийские игры в Сочи вошли в список "20 главных событий России за 20 лет"

Примерно 1,3 триллиона рублей потребовалось для развития инфраструктуры региона. Нужно было построить новые дороги, очистные сооружения и иные объекты. С учетом сложного рельефа все это было весьма затруднительно. Однако 800 объектов все же были построены. Благодаря этому Олимпийские игры удалось провести на высшем уровне, а созданное наследие будет использоваться во благо всей страны еще долгие годы.