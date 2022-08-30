Олимпийские игры в Сочи вошли в список "20 главных событий России за 20 лет"

Социологии, журналисты и политологи проводят исследование с целью выяснить, какие 20 событий последнего двадцатилетия стали самыми главными для России и в наибольшей степени повлияли на жизнь современной молодежи. В опросах участвуют россияне от 18 до 35 лет по всей стране, передает издание NewsNN.ru.
Зимняя Олимпиада в Сочи стала одним из ярких и запоминающихся событий нашей страны и главным спортивным мероприятием планеты в 2014 году. России пришлось хорошо подготовиться на административном уровне и вложить немало средств, чтобы продемонстрировать масштабы своего туристического потенциала.
Специалисты подсчитали прямые затраты на подготовительные мероприятия и проведение самой Олимпиады. Сумма составила около 325 миллиардов рублей. Из федерального бюджета на эти цели выделили 104 миллиарда рублей. Средства пошли на создание всемирно известных спорткомплексов. Речь идет о стадионе «Фишт», где состоялось открытие и закрытие Игр, ледовых дворцах «Большой» и «Шайба», керлинг-центре «Ледяной куб». К Олимпиаде построили комплекс трамплинов «Русские горки», «Адлер-Арену» для конькобежцев, дворец «Айсберг» для зимнего спорта и олимпийскую деревню.
Примерно 1,3 триллиона рублей потребовалось для развития инфраструктуры региона. Нужно было построить новые дороги, очистные сооружения и иные объекты. С учетом сложного рельефа все это было весьма затруднительно. Однако 800 объектов все же были построены. Благодаря этому Олимпийские игры удалось провести на высшем уровне, а созданное наследие будет использоваться во благо всей страны еще долгие годы.