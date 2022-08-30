Отец и новорожденный младенец погибли в аварии в Краснодарском крае

Водитель, который был за рулём «Приоры» и ехал со своим маленьким сыном, скончался вместе с ребёнком. Всего в машине находилось 3 пассажира помимо мужчины за рулём. Женщина — жена погибшего — вместе с 6-летней девочкой отправлены на лечение в Центральную районную больницу. Об этом сообщает издание «Новые Известия» со ссылкой на местное ГУМВД.