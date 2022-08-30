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Отец и новорожденный младенец погибли в аварии в Краснодарском крае

Сегодня, 15:16
Фото: Новые Известия
Два члена семьи — отец и его новорожденный сын — скончались в результате аварии в Краснодарском крае. Трагедия случилась накануне, 29 августа, в 16 часов на трассе «Славянск-на-Кубани — село Ачуево».

Известно, что отечественный автомобиль LADA Priora выехал на встречную полосу движения и допустил столкновение с другой машиной местного производства — с ВАЗ-2109, который ехал без нарушения ПДД.

Водитель, который был за рулём «Приоры» и ехал со своим маленьким сыном, скончался вместе с ребёнком. Всего в машине находилось 3 пассажира помимо мужчины за рулём. Женщина — жена погибшего — вместе с 6-летней девочкой отправлены на лечение в Центральную районную больницу. Об этом сообщает издание «Новые Известия» со ссылкой на местное ГУМВД.

Напомним, что известный уральский шоумен погиб на трассе под Волгоградом. Он вместе с семьей путешествовал на Lada Largus.

Известный уральский шоумен погиб в ДТП под Волгоградом
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#Анна Варнакина#Происшествия#Краснодарский край#Смерть#Дети#Авария
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