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Пермская ПЦКБ строит водовыпуск с очистных сооружений в Голованове

Сегодня, 15:11
Фото: pcbk.ru
Пермская ЦБК осуществляет строительство в Голованове нового выпускного коллектора сточных вод в рамках реализации масштабной программы по модернизации биологических очистных сооружений компании. На выполнение работ предприятие выделило семьдесят миллионов рублей.

В сутки биологические очистные сооружения (БОС) ПЦБК в Голованове очищают 35 тысяч кубических метров стоков, которые за девятнадцать часов проходят пять ступеней очистки. После этого вода подается в выпускной коллектор и направляется в Чусовую,  пишет properm.ru.

Пермская целлюлозно-бумажная компания эксплуатирует водовыпускной коллектор в Голованове уже более сорока лет, поэтому потребовалось строительство нового объекта. Работы начались в июле текущего года. Новый водовыпуск строится с использованием современных материалов, которые производятся на территории Российской Федерации. В частности, укладывается полиэтиленовая труба диаметром 1 метр, которая служит около восьмидесяти лет и не подвергается воздействию коррозии.

По словам заместителя главы ПЦБК Михаила Спасенникова, проектная мощность БОС в Голованове составляет пятьдесят семь тысяч кубических метров в сутки, но на данный момент объем стоков, поступающих сюда, составляет порядка тридцати пяти тысяч кубометров. БОС полностью справляются с очисткой стоков. Нагрузка на сооружения снизилась благодаря усовершенствованию и уменьшению водопотребления на производстве, а также монтажу локальных систем очистки в цехах.

Главный инженер Пермской целлюлозно-бумажной компании Вячеслав Новокшонов, руководитель проекта строительства нового коллектора, отметил, что в ходе реализации проекта работы осуществляются под землей и на суше. Подводная часть трубопровода протяженностью около 500 метров уже проложена. Сейчас специалисты осуществляют контроль качества выполненных работ. Протяженность наземной части трубопровода составит порядка ста метров — тут работы еще не завершены. Сейчас осуществляется укладка труб, возведение и бетонирование каркасов двух камер гашения.

Перед началом строительства нового выпускного коллектора разработка проекта, согласование и экспертиза заняли восемь месяцев. Проект прошел государственную экологическую экспертизу, и ПЦБК получила разрешение на строительство. Работы по укладке прибрежной части трубопровода и камер гашения планируют закончить осенью текущего года.

В рамках работ Росрыболовство обратилось в ПЦБК с рекомендацией о восполнении биологических ресурсов Камского водохранилища. В середине июля предприятие выпустило шесть с половиной тыс. мальков стерляди, занесенной в Красную книгу.

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