Пермская ПЦКБ строит водовыпуск с очистных сооружений в Голованове

Пермская целлюлозно-бумажная компания эксплуатирует водовыпускной коллектор в Голованове уже более сорока лет, поэтому потребовалось строительство нового объекта. Работы начались в июле текущего года. Новый водовыпуск строится с использованием современных материалов, которые производятся на территории Российской Федерации. В частности, укладывается полиэтиленовая труба диаметром 1 метр, которая служит около восьмидесяти лет и не подвергается воздействию коррозии.