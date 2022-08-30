Пермская ПЦКБ строит водовыпуск с очистных сооружений в Голованове

В сутки биологические очистные сооружения (БОС) ПЦБК в Голованове очищают 35 тысяч кубических метров стоков, которые за девятнадцать часов проходят пять ступеней очистки. После этого вода подается в выпускной коллектор и направляется в Чусовую, пишет properm.ru.
Пермская целлюлозно-бумажная компания эксплуатирует водовыпускной коллектор в Голованове уже более сорока лет, поэтому потребовалось строительство нового объекта. Работы начались в июле текущего года. Новый водовыпуск строится с использованием современных материалов, которые производятся на территории Российской Федерации. В частности, укладывается полиэтиленовая труба диаметром 1 метр, которая служит около восьмидесяти лет и не подвергается воздействию коррозии.
По словам заместителя главы ПЦБК Михаила Спасенникова, проектная мощность БОС в Голованове составляет пятьдесят семь тысяч кубических метров в сутки, но на данный момент объем стоков, поступающих сюда, составляет порядка тридцати пяти тысяч кубометров. БОС полностью справляются с очисткой стоков. Нагрузка на сооружения снизилась благодаря усовершенствованию и уменьшению водопотребления на производстве, а также монтажу локальных систем очистки в цехах.
Главный инженер Пермской целлюлозно-бумажной компании Вячеслав Новокшонов, руководитель проекта строительства нового коллектора, отметил, что в ходе реализации проекта работы осуществляются под землей и на суше. Подводная часть трубопровода протяженностью около 500 метров уже проложена. Сейчас специалисты осуществляют контроль качества выполненных работ. Протяженность наземной части трубопровода составит порядка ста метров — тут работы еще не завершены. Сейчас осуществляется укладка труб, возведение и бетонирование каркасов двух камер гашения.
Перед началом строительства нового выпускного коллектора разработка проекта, согласование и экспертиза заняли восемь месяцев. Проект прошел государственную экологическую экспертизу, и ПЦБК получила разрешение на строительство. Работы по укладке прибрежной части трубопровода и камер гашения планируют закончить осенью текущего года.
В рамках работ Росрыболовство обратилось в ПЦБК с рекомендацией о восполнении биологических ресурсов Камского водохранилища. В середине июля предприятие выпустило шесть с половиной тыс. мальков стерляди, занесенной в Красную книгу.