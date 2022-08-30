Почти 50 беженцев с Донбасса прибыли в Екатеринбург

Posted 30 августа 2022, 08:58
Published 30 августа 2022, 08:58
Modified 30 августа 2022, 08:58
Updated 30 августа 2022, 08:58
Сотрудники из подразделения регионального управления ГИБДД сопроводили автобус до пункта временного пребывания на территории гостиничного комплекса, сообщили в ГУ МВД по Свердловской области.
На данный момент в регион уже прибыли почти 1,8 тысячи беженцев. Часть поселилась у родственников. 554 человека, в том числе 182 ребенка, поселились в Нижних Сергах, Первоуральске, Полевском, Нижнем Тагиле и Екатеринбурге.
Свидетельства о предоставлении временного убежища получили 1029 граждан. Люди устраиваются на работу, подготавливают детей в школу. Ситуация с прибывшими на Урал жителями ДНР и ЛНР, а также Украины находится на контроле руководства регионального главка МВД.