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Почти 50 беженцев с Донбасса прибыли в Екатеринбург

Сегодня, 13:58
Фото: 1MI
Очередной поезд с группой беженцев с Донбасса и Украины прибыл в Екатеринбург. Поездом «Симферополь-Омск» до столицы Свердловской области добрались 48 человек. Из них 17 детей.

Сотрудники из подразделения регионального управления ГИБДД сопроводили автобус до пункта временного пребывания на территории гостиничного комплекса, сообщили в ГУ МВД по Свердловской области.

На данный момент в регион уже прибыли почти 1,8 тысячи беженцев. Часть поселилась у родственников. 554 человека, в том числе 182 ребенка, поселились в Нижних Сергах, Первоуральске, Полевском, Нижнем Тагиле и Екатеринбурге.

Свидетельства о предоставлении временного убежища получили 1029 граждан. Люди устраиваются на работу, подготавливают детей в школу. Ситуация с прибывшими на Урал жителями ДНР и ЛНР, а также Украины находится на контроле руководства регионального главка МВД.

Более 200 детей-беженцев примут Свердловские школы 1 сентября
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#Ирина Кирилова#Общество#Операция на Украине#Новости УрФО#Екатеринбург#Дети#Донбасс#Беженцы
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