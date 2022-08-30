Почти 50 беженцев с Донбасса прибыли в Екатеринбург

Свидетельства о предоставлении временного убежища получили 1029 граждан. Люди устраиваются на работу, подготавливают детей в школу. Ситуация с прибывшими на Урал жителями ДНР и ЛНР, а также Украины находится на контроле руководства регионального главка МВД.