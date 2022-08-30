Попов считает, что Сбер выступает в роли главного банка для малого бизнеса

Сегодня, как сообщает «Опора России», впервые с 24 февраля у микропредприятий и МСП замечен рост продаж, инвестиций, они набирают новых сотрудников. Что касается расширения штата, здесь оно сейчас такое же, что было в феврале. Сегодня 11 процентов предприятий МСП нуждаются в новых сотрудниках. Кроме того, налицо рост спроса на кредиты, возникший после снижения ключевой ставки и появления льгот. Инвестиции в бизнес уже в июне дошли до 17 процентов, что на один процент больше, чем было в мае. А на данный момент эта цифра составляет 22 процента.