Попов считает, что Сбер выступает в роли главного банка для малого бизнеса

Как сообщает newsnn.ru со ссылкой на данные, озвученные заместителем председателя правления Сбербанка Анатолием Поповым, при этом надо не забывать о том, что сокращается число регистраций нового бизнеса в стране. То есть можно говорить об интересе к Сберу не только новых компаний, но и о старых, которые вынуждены в связи турбулентностью в экономике заняться поиском более выгодных условий. Таким образом, российский бизнес, как и раньше, видит Сбер главным финансовым учреждением, через которое он хочет проводить свои расчеты. Через него проводит более 70 процентов всего оборота каждое малое предприятие.
Сегодня Сбербанк входит в число участников программы льготного кредитования, которым могут воспользоваться малые и средние предприятия. Малым и микропредприятиям по ней может быть доступен кредит под 4,5 процента годовых, а средним - под три процента. На эти средства бизнес имеет право приобрести оборудование или подвергнуть капитальному ремонту производственные помещения. А также вложить их в производство новой продукции.
О том, что пересмотрены условия программы, предусматривающей льготное кредитование бизнеса для развития производства, 29 августа было сделано соответствующее заявление премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.
Сегодня, как сообщает «Опора России», впервые с 24 февраля у микропредприятий и МСП замечен рост продаж, инвестиций, они набирают новых сотрудников. Что касается расширения штата, здесь оно сейчас такое же, что было в феврале. Сегодня 11 процентов предприятий МСП нуждаются в новых сотрудниках. Кроме того, налицо рост спроса на кредиты, возникший после снижения ключевой ставки и появления льгот. Инвестиции в бизнес уже в июне дошли до 17 процентов, что на один процент больше, чем было в мае. А на данный момент эта цифра составляет 22 процента.