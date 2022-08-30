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Попов считает, что Сбер выступает в роли главного банка для малого бизнеса

Сегодня, 18:08
По информации аналитиков Сбербанка, в нынешнем году количество предприятий малого бизнеса, выбравшего его для ведения своих операций, превысило 130 тысяч единиц.

Как сообщает newsnn.ru со ссылкой на данные, озвученные заместителем председателя правления Сбербанка Анатолием Поповым, при этом надо не забывать о том, что сокращается число регистраций нового бизнеса в стране. То есть можно говорить об интересе к Сберу не только новых компаний, но и о старых, которые вынуждены в связи турбулентностью в экономике заняться поиском более выгодных условий. Таким образом, российский бизнес, как и раньше, видит Сбер главным финансовым учреждением, через которое он хочет проводить свои расчеты. Через него проводит более 70 процентов всего оборота каждое малое предприятие.

Сегодня Сбербанк входит в число участников программы льготного кредитования, которым могут воспользоваться малые и средние предприятия. Малым и микропредприятиям по ней может быть доступен кредит под 4,5 процента годовых, а средним - под три процента. На эти средства бизнес имеет право приобрести оборудование или подвергнуть капитальному ремонту производственные помещения. А также вложить их в производство новой продукции.

О том, что пересмотрены условия программы, предусматривающей льготное кредитование бизнеса для развития производства, 29 августа было сделано соответствующее заявление премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.

Сегодня, как сообщает «Опора России», впервые с 24 февраля у микропредприятий и МСП замечен рост продаж, инвестиций, они набирают новых сотрудников. Что касается расширения штата, здесь оно сейчас такое же, что было в феврале. Сегодня 11 процентов предприятий МСП нуждаются в новых сотрудниках. Кроме того, налицо рост спроса на кредиты, возникший после снижения ключевой ставки и появления льгот. Инвестиции в бизнес уже в июне дошли до 17 процентов, что на один процент больше, чем было в мае. А на данный момент эта цифра составляет 22 процента.



#Светлана Павлова
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