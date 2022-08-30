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Пропавшего без вести светлоглазого мужчину разыскивает полиция Верхней Пышмы

Сегодня, 12:56
Фото: 1MI
Мужчина со светлыми глазами разыскивается полицейскими Верхней Пышмы. Без вести пропавший вышел из дома в Среднеуральске 15 июня. С этого момента о его местонахождении нет данных.

Известно, что рост потерявшегося мужчины составляет 170 сантиметров. У него светлые глаза, худощавое телосложение и прямые русые волосы. Очевидцы сообщают о том, что в последний раз свердловчанин был одет в голубую ветровку, темно-синие джинсы и туфли коричневого цвета. Ориентировку в социальных сетях распространяют правоохранители Верхней Пышмы.

МО МВД России «Верхнепышминский» обращается ко всем, кто владеет информацией о Журавлёве Сергее Владимировиче 1983 года рождения, с просьбой обратиться в отделение по улице Уральских рабочих, 34 или позвонить по номеру телефона (834368) 5-36-92.

Фото: МО МВД России «Верхнепышминский»
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#Анна Варнакина#Общество#Верхняя Пышма#Среднеуральск#Пропавшие без вести#Полиция#Мужчина
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