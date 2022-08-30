Работы по открытию исправительного центра рядом со школой приостановлены в Тагиле

Он отметил, что сейчас исправительный центр работает в Нижнем Тагиле при колонии № 6. Там осужденные женщины по договорам работают на многих предприятиях города. Также на сегодняшний день готовится открытие ИЦ при предприятии в Верхней Туре, там будут находиться и тагильчане.