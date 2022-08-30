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Posted 30 августа 2022, 12:26

Published 30 августа 2022, 12:26

Modified 29 ноября 2024, 18:44

Updated 29 ноября 2024, 18:44

Работы по открытию исправительного центра рядом со школой приостановлены в Тагиле

Работы по открытию исправительного центра рядом со школой приостановлены в Тагиле

30 августа 2022, 12:26
Фото: 1MI.
Ремонтные работы в здании бывшего общежития рядом со школой № 90 на Гальянке приостановлены в Нижнем Тагиле. Ранее ГУФСИН собирался открыть там исправительный центр для осужденных. На сегодняшний день ведомство не отказывается от этой идеи.

Ремонтные работы в здании бывшего общежития Нижнетагильского техникума жилищно-коммунального и городского хозяйства на Черноисточинском шоссе, 58/1 приостановлены. Помещения были переданы администрацией города ГУФСИН. Там планировалось разместить исправительный центр, уголовно-исполнительную инспекцию и спецназ.

Никакого окончательного решения по открытию ИЦ пока не принято. Это огромный комплекс работ и долгосрочный проект, который зависит от многих моментов, в том числе и от финансирования, — рассказал редакции TagilCity.ru пресс-секретарь свердловского ГУФСИН Александр Левченко.

Он отметил, что сейчас исправительный центр работает в Нижнем Тагиле при колонии № 6. Там осужденные женщины по договорам работают на многих предприятиях города. Также на сегодняшний день готовится открытие ИЦ при предприятии в Верхней Туре, там будут находиться и тагильчане.

Люди должны понять, что туда никогда не направляются осужденные по тяжким статьям. Для тех, кто находится в исправительных центрах, это ступень социализации. Это не колония, исправцентр не находится под охраной, там нет колючей проволоки, вышек и собак, — отметил Александр Левченко.

Напомним, жителей Нижнего Тагила возмутило что осужденные будут рядом с общеобразовательной школой № 90. Они написали петицию о переносе пенитенциарного центра в другое место. Ее поддержали более тысячи человек.

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#Евгения Сафина#Общество#Нижний Тагил#Эксклюзив#Школа#Колония#Гальянка#Исправительный центр
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