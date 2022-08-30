Ремонт Исинского тракта начат в Нижнем Тагиле

Рабочие начали снимать старый асфальт. Для того чтобы не перекрывать движение, строители фрезеруют дорогу участками. Строители установили информационные щиты и знаки.
Ремонт Исинского тракта начался раньше запланированного срока, так как при поддержке губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, Тагилу были выделены дополнительные средства в 2022 году.
Согласно контракту, подрядчик не только заасфальтирует пять километров дороги от кольцевого движения по улице Зари до поворота на родник, но также обустроит обочины, тротуары и съезды, рассказал глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев.