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Ремонт Исинского тракта начат в Нижнем Тагиле

Сегодня, 19:46
Фото: 1MI
Ремонт Исинского тракта в Нижнем Тагиле начала подрядная организация «УБТ-Сервис». Работы проводятся без перекрытия движения для транспортных средств.

Рабочие начали снимать старый асфальт. Для того чтобы не перекрывать движение, строители фрезеруют дорогу участками. Строители установили информационные щиты и знаки.

Ремонт Исинского тракта начался раньше запланированного срока, так как при поддержке губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, Тагилу были выделены дополнительные средства в 2022 году.

Согласно контракту, подрядчик не только заасфальтирует пять километров дороги от кольцевого движения по улице Зари до поворота на родник, но также обустроит обочины, тротуары и съезды, рассказал глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев.

На ремонт Исинского тракта в Нижнем Тагиле выделено 100 миллионов рублей
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#Евгения Сафина#Транспорт#Эксклюзив#Нижний Тагил#Владислав Пинаев#Ремонт дорог#Исинский тракт#Убт-сервис#Асфальтирование
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