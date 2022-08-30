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Штормовой ветер, грозы и лесные пожары ожидаются в Свердловской области

Сегодня, 18:10
Фото: 1MI
Экстренное предупреждение из-за сильного ветра и гроз объявлено в Свердловской области 31 августа. Кроме того, до 2 сентября продлено действие ЧС из-за риска возникновения лесных пожаров.

Согласно прогнозу погоды, в среду ожидаются сильные дожди, грозы и шквалистый ветер с порывами до 16 метров в секунду. В связи с этим могут возникнуть непредвиденные чрезвычайные ситуации. Возможен обрыв линий электропередач, снос крыш и незакрепленных конструкций, затопления жилых домов и дорог. Помимо этого до 2 сентября МЧС продлило экстренное предупреждение по 4 и 5 классам горимости леса.

Всем муниципалитетам региона рекомендовано провести превентивные мероприятия, проверить работоспособность систем оповещения и организовать круглосуточное дежурство аварийных бригад. Для защиты свердловчан от паводковых вод необходимо обследовать плотины водохранилищ и дамбы. Также вся спецтехника должна быть приведена в готовность.

Стала известна дата похолодания в Свердловской области
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#Евгения Сафина#Погода#Новости УрФО#Нижний Тагил#Дожди#Гроза#Ветер#Лесные пожары#Предупреждение#Пожар#Свердловская область
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