Штормовой ветер, грозы и лесные пожары ожидаются в Свердловской области

Согласно прогнозу погоды, в среду ожидаются сильные дожди, грозы и шквалистый ветер с порывами до 16 метров в секунду. В связи с этим могут возникнуть непредвиденные чрезвычайные ситуации. Возможен обрыв линий электропередач, снос крыш и незакрепленных конструкций, затопления жилых домов и дорог. Помимо этого до 2 сентября МЧС продлило экстренное предупреждение по 4 и 5 классам горимости леса.