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Стала известна дата похолодания в Свердловской области

Сегодня, 15:32
Фото: 1MI
Синоптики рассказали, когда жителям Свердловской области ожидать похолодания.

Похолодание ожидается примерно на 8-10 градусов. Также будут дожди. Это произойдет в ближайшие сутки. А с 3 сентября в регионе уже установится стабильная осенняя погода.

3-4 сентября ночью ожидается примерно +6...+11 градусов, днем +11...+16 градусов, следует со слов главного синоптика Уральского гидрометцентра Галины Шепоренко.

При этом в рабочее время осадков не ожидается. А 5-9 сентября ночью будет примерно +4...+9 градусов, в некоторых районах возможны заморозки.

Также синоптик отметила, что в некоторых районах области количество осадков, выпавших за август, составляет всего 3-10% месячной нормы.

#Елена Озерова#Природа#Новости УрФО#Похолодание#Погода#Прогноз#Прогноз погоды
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