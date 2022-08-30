Стала известна дата похолодания в Свердловской области

Похолодание ожидается примерно на 8-10 градусов. Также будут дожди. Это произойдет в ближайшие сутки. А с 3 сентября в регионе уже установится стабильная осенняя погода.
3-4 сентября ночью ожидается примерно +6...+11 градусов, днем +11...+16 градусов, следует со слов главного синоптика Уральского гидрометцентра Галины Шепоренко.
При этом в рабочее время осадков не ожидается. А 5-9 сентября ночью будет примерно +4...+9 градусов, в некоторых районах возможны заморозки.
Также синоптик отметила, что в некоторых районах области количество осадков, выпавших за август, составляет всего 3-10% месячной нормы.