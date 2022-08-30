Свердловская область вышла на 3 место по суточной заболеваемости коронавирусом

За последние сутки в регионе выявлено 1333 новых случая заболевания. Регион находится в ТОП-3 рейтинга по этому показателю. Это следует из данных с сайта стопкоронавирус.рф.
Больше всего заболевших в Москве (4405 человек) и Санкт-Петербурге (3497 случаев). А в Свердловской области данная отметка находится примерно на 1 тысяче заболевших. Такое число медики фиксируют уже четвертые сутки.
В сравнении с началом августа заболеваемость COVID-19 в регионе увеличилась восьмикратно. За последние сутки в больницы отвезли свыше 180 пациентов, никто не умер.
Ранее региональный Роспотребнадзор рекомендовал вернуть масочный режим. В медицинских учреждениях он уже действует. В школах с началом учебного года маски должны будут носить работники столовых.