Тагильчанин после взлома чужого мобильного банка скрылся в Подмосковье

Заявление о хищении 60-летний житель ГГМ подал еще в мае 2022 года. Мужчина пытался оплатить картой продукты, но средств на счету оказалось недостаточно. Потерпевший пошел в банк, но в выходные он не работал. Тогда пенсионер попытался взять в банкомате выписку, но карта была заблокирована. Позднее в телефоне он обнаружил сообщения о смене пароля в онлайн-банке.
Сотрудники полиции выяснили, что накануне потерпевший был у знакомого, с которым распивал спиртное. В прихожей он оставил телефон и банковскую карту. В результате знакомый тайком вошел в личный кабинет, сменил пароль и перевел себе 48 тысяч рублей.
Спустя три месяца подозреваемый был найден. Он уехал в Московскую область. Мужчина был этапирован в Нижний Тагил. В совершении преступления он сознался и обещал возместить ущерб. На данный момент он находится под подпиской о невыезде. Теперь ему грозит до 6 лет колонии.