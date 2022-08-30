Тагильчанин после взлома чужого мобильного банка скрылся в Подмосковье

Заявление о хищении 60-летний житель ГГМ подал еще в мае 2022 года. Мужчина пытался оплатить картой продукты, но средств на счету оказалось недостаточно. Потерпевший пошел в банк, но в выходные он не работал. Тогда пенсионер попытался взять в банкомате выписку, но карта была заблокирована. Позднее в телефоне он обнаружил сообщения о смене пароля в онлайн-банке.