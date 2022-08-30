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Тагильчанин после взлома чужого мобильного банка скрылся в Подмосковье

Сегодня, 15:22
Фото: 1MI
За хищение около 50 тысяч рублей с чужого банковского счета 37-летний житель Нижнего Тагила предстанет перед судом. Мужчина обманом получил банковскую карту, смог зайти в мобильный банк и перевести себе средства.

Заявление о хищении 60-летний житель ГГМ подал еще в мае 2022 года. Мужчина пытался оплатить картой продукты, но средств на счету оказалось недостаточно. Потерпевший пошел в банк, но в выходные он не работал. Тогда пенсионер попытался взять в банкомате выписку, но карта была заблокирована. Позднее в телефоне он обнаружил сообщения о смене пароля в онлайн-банке.

Сотрудники полиции выяснили, что накануне потерпевший был у знакомого, с которым распивал спиртное. В прихожей он оставил телефон и банковскую карту. В результате знакомый тайком вошел в личный кабинет, сменил пароль и перевел себе 48 тысяч рублей.

Спустя три месяца подозреваемый был найден. Он уехал в Московскую область. Мужчина был этапирован в Нижний Тагил. В совершении преступления он сознался и обещал возместить ущерб. На данный момент он находится под подпиской о невыезде. Теперь ему грозит до 6 лет колонии.

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#Ирина Кирилова#Криминал#Нижний Тагил#Полиция#Карта#Оплата#Хищение
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