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Цинк, свинец и кобальт выявили в грязи Екатеринбурга ученые из Египта

Сегодня, 15:55
Специалисты Уральского федерального университета (УрФУ) и Уральского отделения Российской академии наук (УрО РАН) с коллегами из Египта и Саудовской Аравии изучили концентрацию вредных веществ в Екатеринбурге. В ней они обнаружили разные вещества.

Всего ученые взяли 60 проб грязи. Они выяснили, что концентрация металлов в городе высокая, сообщили пресс-службе УрФУ. Образцы сушились в лабораториях. Полученная пыль анализировалась.

В результате выяснилось, что в пробах высокая концентрация железа и марганца, так как они содержатся в горных породах и почвах, на которых расположен Екатеринбург. Также высока концентрация цинка, свинца, кобальта, никеля, олова и сурьмы.

Там отметили, что нормативы на содержание вредных веществ в грязи в России не определены. Поэтому привлечь к ответственности никого не получится.

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#Ирина Кирилова#Экология#Новости УрФО#Екатеринбург#Грязь#Воздух#Качество
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