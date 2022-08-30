Цинк, свинец и кобальт выявили в грязи Екатеринбурга ученые из Египта

Всего ученые взяли 60 проб грязи. Они выяснили, что концентрация металлов в городе высокая, сообщили пресс-службе УрФУ. Образцы сушились в лабораториях. Полученная пыль анализировалась.
В результате выяснилось, что в пробах высокая концентрация железа и марганца, так как они содержатся в горных породах и почвах, на которых расположен Екатеринбург. Также высока концентрация цинка, свинца, кобальта, никеля, олова и сурьмы.
Там отметили, что нормативы на содержание вредных веществ в грязи в России не определены. Поэтому привлечь к ответственности никого не получится.