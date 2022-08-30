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УК ТРЦ «Гринвич» в Екатеринбурге требует 20 млн с Zara, Bershka, Oysho и Stradivarius

Сегодня, 13:21
Фото: 1MI
Управляющая компания ТРЦ «Гринвич» из Екатеринбурга требует с магазинов брендов группы Inditex 20,7 миллиона рублей. Речь идет о торговых точках Zara, Bershka, Oysho и Stradivarius. Соответствующие иски были направлены в Арбитражный суд Москвы.

В частности, с ООО «Зара Хом СНГ» компания требует 2,5 миллиона рублей, с «Пулл энд Беар СНГ» — 4,8 миллиона рублей, «Ойшо СНГ» — 4,5 миллиона, «Бершка СНГ» — 5,8 миллиона и «Страдивариус СНГ» — 3,1 миллиона.

Все дела касаются выплаты аренды, сообщает «Коммерсантъ Урал» со ссылкой на директора ТЦ «Гринвич» и «Пассаж» Дмитрия Сарапульцева. Иные подробности исков пока не раскрываются.

Напомним, Арбитражный суд Свердловской области рассматривал иск к «Эйч Энд Эм Хеннес энд Мауриц» (бренд H&M). Управляющая компания екатеринбургского ТРЦ потребовала 21,5 миллиона рублей. Спор длился с 2020 года, когда магазин прекращал работу из-за коронавируса.

ТЦ «Гринвич» проиграл H&M суд за низкую аренду
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#Ирина Кирилова#Экономика#Новости УрФО#Екатеринбург#Суд#Торговый центр#Аренда
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