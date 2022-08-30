УК ТРЦ «Гринвич» в Екатеринбурге требует 20 млн с Zara, Bershka, Oysho и Stradivarius

Управляющая компания ТРЦ «Гринвич» из Екатеринбурга требует с магазинов брендов группы Inditex 20,7 миллиона рублей. Речь идет о торговых точках Zara, Bershka, Oysho и Stradivarius. Соответствующие иски были направлены в Арбитражный суд Москвы.

В частности, с ООО «Зара Хом СНГ» компания требует 2,5 миллиона рублей, с «Пулл энд Беар СНГ» — 4,8 миллиона рублей, «Ойшо СНГ» — 4,5 миллиона, «Бершка СНГ» — 5,8 миллиона и «Страдивариус СНГ» — 3,1 миллиона. Все дела касаются выплаты аренды, сообщает «Коммерсантъ Урал» со ссылкой на директора ТЦ «Гринвич» и «Пассаж» Дмитрия Сарапульцева. Иные подробности исков пока не раскрываются. Напомним, Арбитражный суд Свердловской области рассматривал иск к «Эйч Энд Эм Хеннес энд Мауриц» (бренд H&M). Управляющая компания екатеринбургского ТРЦ потребовала 21,5 миллиона рублей. Спор длился с 2020 года, когда магазин прекращал работу из-за коронавируса. ТЦ «Гринвич» проиграл H&M суд за низкую аренду Узнать подробнее