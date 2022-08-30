Здания бывшей воинской части сносят на Вые

Видеоотчёт о проделанных работах опубликовал на своей странице в социальной сети мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев. Он сообщил, что продолжит выкладывать информацию о сносе построек, признанных аварийными и не подлежащими реконструкции.
Глава города пояснил, что для передачи зданий в собственность другого ведомства и проведения экспертизы было затрачено время.
Все здания признаны не подлежащими восстановлению и опасными для жителей микрорайона, — написал глава администрации Нижнего Тагила Владислав Пинаев.
В комментариях люди отметили, что хотели бы видеть на месте снесенных домов ФОК с бассейном, мост или аквапарк.