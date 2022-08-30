Здания бывшей воинской части сносят на Вые

Продолжается снос построек на территории бывшей воинской части на Вые. Два здания уже снесено, в сентябре планируют избавиться ещё от трёх. Оставшиеся дома также пойдут под ковш экскаватора.

Видеоотчёт о проделанных работах опубликовал на своей странице в социальной сети мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев. Он сообщил, что продолжит выкладывать информацию о сносе построек, признанных аварийными и не подлежащими реконструкции. Глава города пояснил, что для передачи зданий в собственность другого ведомства и проведения экспертизы было затрачено время. Все здания признаны не подлежащими восстановлению и опасными для жителей микрорайона, — написал глава администрации Нижнего Тагила Владислав Пинаев. В комментариях люди отметили, что хотели бы видеть на месте снесенных домов ФОК с бассейном, мост или аквапарк. Читайте также: Жители цыганского посёлка в Екатеринбурге пожаловались на снос домов без их согласия В сборе денег на ремонт школы под снос обвинили директора екатеринбуржцы ЕВРАЗ начал снос построек у монастыря буддистов на горе Качканар