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Здания бывшей воинской части сносят на Вые

Сегодня, 11:18
Фото: 1MI
Продолжается снос построек на территории бывшей воинской части на Вые. Два здания уже снесено, в сентябре планируют избавиться ещё от трёх. Оставшиеся дома также пойдут под ковш экскаватора.

Видеоотчёт о проделанных работах опубликовал на своей странице в социальной сети мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев. Он сообщил, что продолжит выкладывать информацию о сносе построек, признанных аварийными и не подлежащими реконструкции.

Глава города пояснил, что для передачи зданий в собственность другого ведомства и проведения экспертизы было затрачено время.

Все здания признаны не подлежащими восстановлению и опасными для жителей микрорайона, — написал глава администрации Нижнего Тагила Владислав Пинаев.

В комментариях люди отметили, что хотели бы видеть на месте снесенных домов ФОК с бассейном, мост или аквапарк.

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