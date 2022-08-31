31 самокатчик попал в ДТП в Екатеринбурге с начала года

Статистическими данными поделились сотрудники ГАИ. В данных авариях погиб один человек, а еще 32 получили травмы. Так как в статистику не вошли данные о наездах на пешеходов, на самом деле аварий было больше.
При этом сервисы, которые предоставляют электросамокаты гражданам в аренду, регулярно вводят ограничения: штрафы, блокировка аккаунта, снижение скорости и т.д.
Одно из самых частых нарушений при катании на самокате – езда вдвоем на одном транспортном средстве. Сервисы аренды уже разрабатывают механизм, по которому самокат не позволял бы становиться на него сразу двоим людям.
Также бывает, что родители берут самокаты для детей. Однако в ГИБДД уверены, такой вид досуга не безопасен для несовершеннолетних.