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ЧМ-2018 – одно из событий, отмеченных в проекте «20 главных событий России за 20 лет»

Сегодня, 23:49
Холдинг 1MI и Институт развития интернета представили нацпроект «20 главных событий России за 20 лет». Его цель – определить ключевые эпизоды истории страны, повлиявшие на молодое поколение россиян.

По информации vostokmedia.com, социологи, журналисты и политические аналитики задают вопросы участникам фокус-групп, набранных в различных регионах. На них отвечают жители России возрастной категории от 18 до 35 лет.

В 2018 году Россия впервые провела масштабное футбольное событие мирового уровня. Чемпионат мира по футболу приехали посмотреть десятки тысяч иностранцев. Миллионы футбольных фанатов следили за ходом матчей мундиаля по телевизору или в интернете. Чемпионат мира по футболу оказался триумфом для нашей страны, поскольку российская сборная отлично выступила, а подготовка мероприятия была на высшем уровне.

Чемпионат мира 2018 года стал одним из наиболее дорогостоящих в истории. Государством было затрачено на подготовку к мероприятию 679 млрд рублей, что составляет порядка $11 млрд. 551 млрд рублей (81%) был израсходован на строительство стадионов, тренировочных полей и транспортной инфраструктуры. Для организации ЧМ-2018 года было оборудовано 12 стадионов, причем 7 из них построены с нуля. Помимо этого, в стране обустроили 92 тренировочных поля.

На транспортную инфраструктуру потратили 352,5 млрд рублей. Значительный процент из этих средств направлен на реконструкцию и строительство аэропортов.

Таким образом, Россия дала мощный импульс для развития туризма. Многие из иностранных гостей, приехавших смотреть футбол, после остались в стране или вскоре приехали сюда вновь, чтобы оценить местные достопримечательности, которые не успели увидеть во время мундиаля. Безусловно, наследием чемпионата можно считать полномасштабную транспортную и спортивную инфраструктуры. Новые стадионы  теперь используются региональными клубами, а тренировочные поля переданы спортивным школам.

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