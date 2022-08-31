ЧМ-2018 – одно из событий, отмеченных в проекте «20 главных событий России за 20 лет»

По информации vostokmedia.com, социологи, журналисты и политические аналитики задают вопросы участникам фокус-групп, набранных в различных регионах. На них отвечают жители России возрастной категории от 18 до 35 лет.
В 2018 году Россия впервые провела масштабное футбольное событие мирового уровня. Чемпионат мира по футболу приехали посмотреть десятки тысяч иностранцев. Миллионы футбольных фанатов следили за ходом матчей мундиаля по телевизору или в интернете. Чемпионат мира по футболу оказался триумфом для нашей страны, поскольку российская сборная отлично выступила, а подготовка мероприятия была на высшем уровне.
Чемпионат мира 2018 года стал одним из наиболее дорогостоящих в истории. Государством было затрачено на подготовку к мероприятию 679 млрд рублей, что составляет порядка $11 млрд. 551 млрд рублей (81%) был израсходован на строительство стадионов, тренировочных полей и транспортной инфраструктуры. Для организации ЧМ-2018 года было оборудовано 12 стадионов, причем 7 из них построены с нуля. Помимо этого, в стране обустроили 92 тренировочных поля.
На транспортную инфраструктуру потратили 352,5 млрд рублей. Значительный процент из этих средств направлен на реконструкцию и строительство аэропортов.
Таким образом, Россия дала мощный импульс для развития туризма. Многие из иностранных гостей, приехавших смотреть футбол, после остались в стране или вскоре приехали сюда вновь, чтобы оценить местные достопримечательности, которые не успели увидеть во время мундиаля. Безусловно, наследием чемпионата можно считать полномасштабную транспортную и спортивную инфраструктуры. Новые стадионы теперь используются региональными клубами, а тренировочные поля переданы спортивным школам.