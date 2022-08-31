ЧМ-2018 – одно из событий, отмеченных в проекте «20 главных событий России за 20 лет»

Чемпионат мира 2018 года стал одним из наиболее дорогостоящих в истории. Государством было затрачено на подготовку к мероприятию 679 млрд рублей, что составляет порядка $11 млрд. 551 млрд рублей (81%) был израсходован на строительство стадионов, тренировочных полей и транспортной инфраструктуры. Для организации ЧМ-2018 года было оборудовано 12 стадионов, причем 7 из них построены с нуля. Помимо этого, в стране обустроили 92 тренировочных поля.