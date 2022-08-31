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Девочки встретили на детской площадке в Среднеуральске гадюку

Сегодня, 16:43
Фото: 1MI
Гадюку увидели на детской площадке дети из Среднеуральска.

Все произошло в районе жилого комплекса «Золотая горка» по ул. Северные Ворота, 7. Змея ползала прямо на детской площадке. Некоторые дети напугались и не стали к ней подходить, а часть малышей подошла и сняла ее на видео, пишет Е1.

На кадрах видно, как одна девочка снимает гадюку на телефон и кричит «Змея!». Другой ребенок говорит ей, что нужно отойти от нее подальше. При этом детский голос в кадре также просит продолжать съемку.

Теперь жители ЖК рассылают в чатах информацию о появившейся гадюке. Они просят внимательнее следить за детьми и не подпускать их к змеям. 

По словам зоолога Дарьи Змеевой, на видео обыкновенная гадюка. Она является ядовитой змеей.

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#Елена Озерова#Происшествия#Новости УрФО#Змея#Гадюка#Дети#Детская площадка#Среднеуральск
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