Девочки встретили на детской площадке в Среднеуральске гадюку

Все произошло в районе жилого комплекса «Золотая горка» по ул. Северные Ворота, 7. Змея ползала прямо на детской площадке. Некоторые дети напугались и не стали к ней подходить, а часть малышей подошла и сняла ее на видео, пишет Е1.
На кадрах видно, как одна девочка снимает гадюку на телефон и кричит «Змея!». Другой ребенок говорит ей, что нужно отойти от нее подальше. При этом детский голос в кадре также просит продолжать съемку.
Теперь жители ЖК рассылают в чатах информацию о появившейся гадюке. Они просят внимательнее следить за детьми и не подпускать их к змеям.
По словам зоолога Дарьи Змеевой, на видео обыкновенная гадюка. Она является ядовитой змеей.