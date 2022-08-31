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Екатеринбуржцы застряли на сутки в аэропорту Самары

Сегодня, 16:07
Фото: 1MI
Жители Екатеринбурга не могут вылететь из самарского аэропорта Курумоч из-за технической неисправности самолета. Среди них есть дети.

По словам очевидцев, рейс должен был вылететь вечером 30 августа, однако отбытие самолета неоднократно переносили. По последним данным воздушное судно отправится в Екатеринбург в 23.40, то есть спустя более 24 часов после назначенного времени.

Утром 31 августа пассажиров расселили по гостиницам. В пресс-службе авиакомпании Red Wings отметили, что 84 зарегистрированных человека обеспечены горячим питанием, Собственный источник сообщил Е1, что на самолете некорректно работал один из датчиков, поэтому его тщательно проверяют.

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#Евгения Сафина#Транспорт#Екатеринбург#Новости УрФО#Аэропорт#Рейс#Задержка вылета#Самара#Пассажиры#Перелет
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