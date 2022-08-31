Екатеринбуржцы застряли на сутки в аэропорту Самары

По словам очевидцев, рейс должен был вылететь вечером 30 августа, однако отбытие самолета неоднократно переносили. По последним данным воздушное судно отправится в Екатеринбург в 23.40, то есть спустя более 24 часов после назначенного времени.
Утром 31 августа пассажиров расселили по гостиницам. В пресс-службе авиакомпании Red Wings отметили, что 84 зарегистрированных человека обеспечены горячим питанием, Собственный источник сообщил Е1, что на самолете некорректно работал один из датчиков, поэтому его тщательно проверяют.