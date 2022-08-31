Гимн, флаг и «разговоры о главном»: что изменится с 1 сентября в тагильских школах?

Все школы готовы нашего города к 1 сентября готовы. Акты приёмки подписаны всеми членами межведомственной комиссии <...> В этом году выделено 632 миллиона рублей на подготовку учреждений к началу учебного года из средств местного бюджета, — сообщила начальник управления образования администрации Нижнего Тагила Татьяна Удинцева.
Напомним, что все школы Нижнего Тагила завершили подготовку к учебному процессу в срок. Также Удинцева отметила, что к приему учащихся и воспитанников готовы и детские сады, и учреждения дополнительного образования.
В 2022 году в Нижнем Тагиле должны открыться центры детских инициатив, появятся заместители директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями.
Сейчас выстраивается единое образовательное пространство для обучения, для воспитания, и со стороны государства для этого сделано все: закреплены нормативные нормы, введены ставки (осуществляются доплаты за классное руководство), ставки советников по воспитанию, — рассказала Татьяна Удинцева в интервью телеканалу «Телекон».
С 1 сентября будет создано 60 центров детских инициатив. Советники по воспитанию, которые прошли конкурсный отбор и обучение, будут инициировать проекты среди школьников и помогут их реализовывать.
Мы знаем, что у ребят много идей. Иногда они такие интересные, но ребятам не хватает возможности самостоятельно их реализовывать, сообщества, которое бы их продвигало и воплощало в жизнь, и многие идеи так и остаются нереализованными.
Первый центр детских инициатив открылся на День города Нижнего Тагила в школе № 23. Открытие совпало с приездом министра образования и молодежной политики Свердловской области Алексеем Бектугановым.
Мы стартовали во главе всей области по этому направлению, — Удинцева.
Если раньше внеурочная деятельность была полностью задачей образовательных организаций, и план внеурочной деятельности организация составляла так, как считала нужным, как хотела, какие были возможности и ресурсы, то сейчас план внеурочной деятельности у нас утвержден Министерством просвещения Российской Федерации, — сообщила Татьяна Удинцева.
В новом плане предусмотрены просветительские мероприятия, которые начнутся с 5 сентября. Каждый понедельник во всех школах страны будут проходить классные часы «разговора о важном».
Темы заданы, по каждому классу они разработаны. Методические рекомендации, видеоматериалы, презентации… В разных формах они будут проводиться в зависимости от возраста ребенка.
Поднятие флага, вынос флага, исполнение гимна Российской Федерации ожидают школьников в 2022 году. Слова государственной символики, со слов Удинцевой, изучаются детьми и в начальной школе, и в детских садах. Педагоги инициативу одобряют, равно как и ребята: начальник управления образования считает, что они с удовольствием стали участниками новой традиции.
В День знаний главной темой классных часов станет 300-летие Нижнего Тагила. В помощь учителям — фильм и книга, изданные в честь городского юбилея.
Стандарты остались прежние, называются они «Федеральные государственные образовательные стандарты» для начальной школы и для основной — для 5-9 классов. Обновленные стандарты в 2022 году испытают на себе ученики 1 и 5 классов.
Программы обучения больше не будет разрабатываться на базе каждой из школ. Введение подобного рода мер позволит избавить педагогов от бумажной работы и бросить их силы на организацию образовательного процесса.