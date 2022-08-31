Гимн, флаг и «разговоры о главном»: что изменится с 1 сентября в тагильских школах?

Поднятие флага, вынос флага, исполнение гимна Российской Федерации ожидают школьников в 2022 году. Слова государственной символики, со слов Удинцевой, изучаются детьми и в начальной школе, и в детских садах. Педагоги инициативу одобряют, равно как и ребята: начальник управления образования считает, что они с удовольствием стали участниками новой традиции.