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Гимн, флаг и «разговоры о главном»: что изменится с 1 сентября в тагильских школах?

Сегодня, 13:29
Фото: 1MI
1 сентября школы Нижнего Тагила ожидает ряд преобразований: введение должности советника по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями, исполнение гимна Российской Федерации, вынос и поднятие флага России, а также обновленные стандарты образования и центры детских инициатив.

Готовность школ к началу учебного года

Все школы готовы нашего города к 1 сентября готовы. Акты приёмки подписаны всеми членами межведомственной комиссии <...> В этом году выделено 632 миллиона рублей на подготовку учреждений к началу учебного года из средств местного бюджета, — сообщила начальник управления образования администрации Нижнего Тагила Татьяна Удинцева.

Напомним, что все школы Нижнего Тагила завершили подготовку к учебному процессу в срок. Также Удинцева отметила, что к приему учащихся и воспитанников готовы и детские сады, и учреждения дополнительного образования.

Все тагильские школы готовы к началу учебного года на 100%
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Центры детских инициатив

В 2022 году в Нижнем Тагиле должны открыться центры детских инициатив, появятся заместители директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями.

Сейчас выстраивается единое образовательное пространство для обучения, для воспитания, и со стороны государства для этого сделано все: закреплены нормативные нормы, введены ставки (осуществляются доплаты за классное руководство), ставки советников по воспитанию, — рассказала Татьяна Удинцева в интервью телеканалу «Телекон».

С 1 сентября будет создано 60 центров детских инициатив. Советники по воспитанию, которые прошли конкурсный отбор и обучение, будут инициировать проекты среди школьников и помогут их реализовывать.

Мы знаем, что у ребят много идей. Иногда они такие интересные, но ребятам не хватает возможности самостоятельно их реализовывать, сообщества, которое бы их продвигало и воплощало в жизнь, и многие идеи так и остаются нереализованными.

Первый центр детских инициатив открылся на День города Нижнего Тагила в школе № 23. Открытие совпало с приездом министра образования и молодежной политики Свердловской области Алексеем Бектугановым.

Мы стартовали во главе всей области по этому направлению, — Удинцева.

Патриотическое воспитание

Если раньше внеурочная деятельность была полностью задачей образовательных организаций, и план внеурочной деятельности организация составляла так, как считала нужным, как хотела, какие были возможности и ресурсы, то сейчас план внеурочной деятельности у нас утвержден Министерством просвещения Российской Федерации, — сообщила Татьяна Удинцева.

В новом плане предусмотрены просветительские мероприятия, которые начнутся с 5 сентября. Каждый понедельник во всех школах страны будут проходить классные часы «разговора о важном».

Темы заданы, по каждому классу они разработаны. Методические рекомендации, видеоматериалы, презентации… В разных формах они будут проводиться в зависимости от возраста ребенка.

Поднятие флага, вынос флага, исполнение гимна Российской Федерации ожидают школьников в 2022 году. Слова государственной символики, со слов Удинцевой, изучаются детьми и в начальной школе, и в детских садах. Педагоги инициативу одобряют, равно как и ребята: начальник управления образования считает, что они с удовольствием стали участниками новой традиции.

В День знаний главной темой классных часов станет 300-летие Нижнего Тагила. В помощь учителям — фильм и книга, изданные в честь городского юбилея.

Обновленные образовательные стандарты для 1 и 5 классов

Стандарты остались прежние, называются они «Федеральные государственные образовательные стандарты» для начальной школы и для основной — для 5-9 классов. Обновленные стандарты в 2022 году испытают на себе ученики 1 и 5 классов.

Программы обучения больше не будет разрабатываться на базе каждой из школ. Введение подобного рода мер позволит избавить педагогов от бумажной работы и бросить их силы на организацию образовательного процесса.

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#Анна Варнакина#Общество#Татьяна Удинцева#Нижний Тагил#Дети#Школа#Педагоги#Дошкольное образование#Дополнительное образование
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