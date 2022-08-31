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Горноспасатели из Нижнего Тагила завоевали второе место на соревнованиях в Калье

Сегодня, 11:50
Фото: 15 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Свердловской области
На соревнованиях по тактико-технической подготовке горноспасательных отрядов Урала команда из Нижнего Тагила завоевала второе место. Турнир проводился в посёлке Калья.

В демонстрации мастерства участвовали сотрудники МЧС из разных регионов: из Екатеринбурга, Сатки (Челябинская область) и посёлка Сараны Пермского края.

Спасателям предстояло преодолеть череду испытаний, состоящую из нескольких этапов:

  1. «Разведка горных выработок и оказание помощи пострадавшим». В этой дисциплине горноспасателям приходилось спускаться в выработки учебной шахты на тренировочном полигоне, то есть под землю. Жюри оценивало владение спецтехникой и профессиональным оборудованием в неблагоприятных условиях. По легенде, «мчсники» должны были спасти трёх человек.
  2. «Тушение пожара». Участники турнира продемонстрировали навыки тушения пожаров разного вида под землей.
  3. «Лучший руководитель горноспасательных работ» — оценка профессиональных качеств командиров отрядов-участников. Судьи смотрели на работу в командном пункте (графическое отображение нынешнего положения дел на схеме аварийной зоны) и итоги прохождения теста из 60 вопросов.
  4. «Личное первенство респираторщиков». Организаторы турнира поставили перед горноспасателями задачу: помочь потерпевшему в состоянии клинической смерти, оценить газовую обстановку по специальным приборам, решить задачу по расчёту кислорода в баллонах респираторов. Условие — скорость и качество.
  5. «Горноспасательная эстафета». Командам из шести человек предстояло отжаться 30 раз, передвинуть автопокрышку, смонтировать трубопроводную линию для тушения огня, поднять 15 раз гирю на ~16 кг, распилить корягу ножовкой, перекинуть мешки по 40 кг через препятствие высотой 1.6 метра, погасить при помощи огнетушителя возгорание, подтянуться 8 раз и решить задачу по передаче груза с помощью веревки и карабина через горную выработку. На этой фазе турнира первым стал отряд Нижнего Тагила.

Кроме того, на соревнованиях выбирался лучший водитель. Тагильчанин Завьялов Олег стал лучшим по оценке жюри.

В результате состязаний команда ВГСВ Екатеринбурга завоевала первое место, Нижнего Тагила — второе, Северного ВГСП — третье, сообщает 15 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Свердловской области.

Фото: 15 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Свердловской области
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