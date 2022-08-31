Горноспасатели из Нижнего Тагила завоевали второе место на соревнованиях в Калье

В демонстрации мастерства участвовали сотрудники МЧС из разных регионов: из Екатеринбурга, Сатки (Челябинская область) и посёлка Сараны Пермского края.
Спасателям предстояло преодолеть череду испытаний, состоящую из нескольких этапов:
Кроме того, на соревнованиях выбирался лучший водитель. Тагильчанин Завьялов Олег стал лучшим по оценке жюри.
В результате состязаний команда ВГСВ Екатеринбурга завоевала первое место, Нижнего Тагила — второе, Северного ВГСП — третье, сообщает 15 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Свердловской области.